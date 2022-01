Aleida Núñez celebra su cumpleaños entre música y flores

Aleida Núñez compartió algunos detalles de su nueva conquista, el empresario texano Bubba Saulsbury, de 51 años de edad, a quien conoció en octubre pasado por medio de una amiga en común.

La pareja realizó un viaje a los Emiratos Árabes, Capadocia y Turquía, donde recibieron el Año Nuevo de forma muy romántica.

La actriz, quien celebró 41 años, dijo estar más agradecida por todo lo bueno que le ha pasado. “Muy agradecida con la vida, con Dios de tener un año más y de estar contenta, feliz con la vida que es lo más importante”, dijo a su salida de Televisa donde no pudo esconder la historia de amor que está iniciando con el empresario texano.

“La realidad es que sí estoy saliendo con él, lo conocí en octubre por medio de una amiga no por un sitio de Internet, estuvimos en San Miguel Allende y de ahí ha venido varias veces a visitarme a México, vamos bien, en diciembre le dije que me iba a Asia y me dijo que también tenía esos días libres para recibir el Año Nuevo”.

Aunque todavía no es su novio, es soltero, no tiene hijos, le causa mucha risa que le digan que es su nuevo Sugar Daddy. “Me da risa al igual que a él, sabe lo que es, lo que vale, yo también sé lo que valgo estoy cumpliendo 20 años de trayectoria artística”, indicó sonriente como se nota en las fotos que compartió de su viaje por Asia.

“Fuimos a Emiratos Árabes, Dubai, Capadocia y Estambul, fue un viaje muy bonito”, aseguró Aleida que recibió un regalo de dos mil rosas de invernadero por su cumpleaños, que celebró en Garibaldi. Asimismo, cree en el amor y que posiblemente Bubba sea el galán esperado. “No me quiero anticipar a nada, él está en Texas y yo acá, hay que ver tiempos”.

Sin duda las rosas ni las joyas son su mayor regalo si no, “que se porte como un caballero, me cuide, me proteja y si te dan algunos detalles bonitos como viajes, creo que es parte de la vida se vale si estás conociendo a alguien”, apuntó la actriz que arranca telenovela.

Aleida también recordó a su amigo el tenor español Carlos Marín quien murió de Covid. Ella lo vio por última vez el año pasado en la Ciudad de México. “Su muerte fue muy sorpresiva para mí, estuve hace un año con él en la Ciudad de México y me compartió que ese día se había puesto una dosis de Johnson, después tuvo reacción dos o tres días, incluso estuvo en cama, pero la noticia de su partida me cayó muy fuerte”.