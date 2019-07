Alejandra Ambrosi explora el poder en serie Prisionero

“La actuación es mi pasión, hablar de ello hace que hasta se me ponga la piel chinita, siento una emoción y un orgullo muy grande ser parte del mundo actoral, me encanta mi trabajo y sobre todo poder aportar un poco al entretenimiento del público”, fue así como Alejandra Ambrosi explicó un poco su profesión en la cual, se ha ganado un destacado lugar en el cine, el teatro y la televisión.

Entrevistada por Organización Editorial Mexicana (OEM), la actriz promociona su más reciente trabajo, una serie para Telemundo titulada Preso número uno, donde comparte créditos en el rol protagónico con el actor Erik Hayser y la trama estará basada en las intrigas políticas, el juego sucio y la corrupción en sus más altos niveles.

“Esta será desde mi punto de vista, un espejo de la realidad, provocadora, inteligente, atrevida, una serie que invita a la reflexión y es un buen proyecto que se enfoca en un thriller político y en la columna vertebral de la historia está la familia, mi personaje es el de la exesposa del presidente (Erik Hayser), quien es encarcelado por corrupción”, explicó.

Alejandra Ambrosi ha sabido destacar en el mundo de las artes escénicas, su formación académica se llevó a cabo en México, Londres y Nueva York, ciudades donde también ha trabajado en diversos montajes, estudió la licenciatura en Comunicación con especialización en teatro en la Universidad Iberoamericana.

Posteriormente estudió un Posgrado en Actuación en The Bristol Old Vic Theatre School, en Inglaterra. Y más tarde continuó su entrenamiento en HB Studios, en Nueva York.

En Londres, trabajó en la adaptación teatral de Como agua para chocolate, en Nueva York, realizó su primer largometraje titulado Eavesdrop, dirigido por Matthew Miele y México le abrió las puertas en largometrajes con personajes diversos, pasando por todo tipo de géneros, cine de autor, histórico, drama, comedia, de terror, suspenso, cine infantil, y hasta ciencia ficción.

Referente a su trabajo en Prisionero número uno, la veremos con el papel de Carolina Arteaga, la dirección estará a cargo de Pitipol Ibarra, Javier Patrón Fox y Javier Solar, con la producción de Argos y el primer capítulo se transmitirá el 30 de julio a partir de las 22:00 horas por la señal de Telemundo.

Su talento se ha visto en cintas como Cefalópodo, Navidad S.A., Luna Escondida, Tlatelolco: Verano del 68, El Edificio y El club de los insomnes, entre otras, pero no ha sido fácil, pues lograr estos éxitos conlleva sacrificios.

“Efectivamente, soy una mujer que lucha por lo que quiere, que sacrifica mucho para lograr sus objetivos, pero eso cuesta, hay cumpleaños de un ser querido al que no asistes por estar lejos, en otro país y celebraciones que no compartes por estar filmando, pero bueno, es el precio y aunque me cueste mucho recuperarme de ello, porque soy una mujer muy familiar, hay qué hacerlo, ellos saben que es mi pasión”, señaló.

En la televisión ha dejado huella en series como XY, Soy tu fan, telenovelas como Las trampas del deseo, Hermanos y detectives y la serie Por siempre Joan Sebastian, así como en Las 13 esposas de Wilson Fernández y la telenovela Las Malcriadas.

“Recuerdo que cuando grababa unos capítulos mi mente estaba con mi hija, es el sacrificio más grande que he hecho hasta ahora, Olivia tiene 4 años y todavía no entiende mi trabajo, así que para ambas es muy difícil estar lejos”, señaló.

En teatro estuvo en la adaptación teatral de Todo sobre mi madre, dirigida por Francisco Franco. Espina y Flor, dirigida por Raúl Zermeño o Pasión dirigida por David Olguín.

Su intensidad laboral compite ahora con el rol de ser mamá, aunque reconoce que por el lado amoroso está bien, “por fortuna tengo una pareja muy comprensiva, entiende mi trabajo, los ritmos y sobre todo las ausencias, lo disfruto mucho cuando estamos juntos y eso está haciendo muy sólida nuestra unión”, expresó.

Alejandra Ambrosi está casada desde hace cinco años con el cineasta Carlos Bolado.

Por último, reconoció que el tema político está muy polarizado por lo que la opinión pública está muy dividida, “vivimos tiempos distintos, ahora hay un poco de confianza en los nuevos políticos, pero ésta serie no busca reflejar nada del actual gobierno ni anteriores, ya que es una historia original que llevará a la búsqueda de los oscuros caminos de la intriga política y la complejidad del poder, es un buen momento ya que la gente quiere saber quién miente y quién dice la verdad y en esta serie el público podrá ver todos estos intereses encontrados”, finalizó.