Alejandra Guzmán cuida su salud mental

Alejandra Guzmán ha vivido la mayor parte de su vida bajo los reflectores, y en los últimos años, sus asuntos familiares han trascendido el ámbito privado. En el anuncio de su próximo concierto en la Arena Ciudad de México, la cantante abrió su corazón: "Tengo más fe que miedo, a veces me he deprimido, pero he pedido ayuda, estoy con un neuropsiquiatra. Por eso me ven diferente porque estoy tranquila, en paz y estoy meditando", dijo.

"Ya he tocado fondo en distintos rubros, pero pedir ayuda es de grandes, decir ‘necesito volver a ser yo, a sentir alegría por la vida', es lo que estoy haciendo".

Manifestó su intención de escribir un libro sobre la crisis de salud que vivió porque le inyectaron polímeros en los glúteos en 2009, hecho que derivó en una serie de complicaciones que la llevaron al quirófano en más de 40 ocasiones. "Quisiera hacerlo, porque no hay ningún libro que hable de eso, y ahorita se está volviendo a creer en ese engaño".

De regreso a los escenarios

A la par de su gira Perrísimas, que prepara al lado de Paulina Rubio, Alejandra Guzmán se alista para una presentación en solitario, el 30 de julio en la Arena Ciudad de México, donde contará con invitados especiales y una gran producción.

La rockera celebró el hecho de seguir dedicándose a la música, que es su mayor pasión, y sobre todo compartir un poco de ella misma a través de su trabajo.

"A veces desnudar el alma no es fácil, porque no todo el mundo lo hace. Más ahora que todos se esconden detrás de una pantalla, pero a mí me gusta ser real, sentir, decir la verdad, y es lo que estoy haciendo", finalizó.