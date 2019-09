Alejandra Guzmán graba tema dedicado a su hija Frida Sofía

En medio de la polémica que vive con su hija Frida Sofía, Alejandra Guzmán presentó ayer su nuevo disco Live at the Roxy, un material grabado en vivo en este icónico recinto de Hollywood donde realizó covers de algunas canciones que marcaron su juventud y en el que incluye un único tema inédito titulado La vida sigue, el cual escribió y dedicó a su hija.

“(La escribí) Porque la vida sigue y porque hay que ser positivo, porque hay muchas cosas por las cuales luchar. Y por la vida misma que me ha enseñado a valorarla, después de muchas enfermedades de polímeros y cosas (sigo aquí)”, compartió la cantante en conferencia de prensa.

Alejandra Guzmán dijo sentirse contenta de que su hija haya comenzado su propia carrera musical recientemente y le deseó el mejor de los éxitos: “Yo sé que tiene todo para llegar mucho más allá que yo. Me da gusto que haga lo que quiera, que tenga sus éxitos, su carrera, que forme todo lo que cualquier persona sueña con hacer en tu vida propia, como individuo. No sé si esté lo haciendo lo bien, pero veo un reflejo de mí; es mi hija, es mi sangre, ¿cómo no lo hizo antes?”, mencionó.

Con Live at the Roxy, la intérprete de Reina de corazones siente que vuelve a ser ella misma: “Es el rock and roll con el que yo me ilusioné y que quería ser igual que los intérpretes. Y aquí estoy presentando este disco que es muy divertido, porque me quito un poquito a Alejandra Guzmán y vuelvo a ser Gabriela, la rockera locochona”, apuntó.

“Creo que con este disco me divierto, vuelvo a mis raíces, con mi look, con mi cabello corto, sin pelucas, sin nada que no es mío, porque creo que ya no me parecía a mí misma y volví a ser lo que soy”, recalcó la cantautora que presentará este material con una gira que inicia mañana en la Arena Ciudad de México y que visitara ciudades como Tijuana, Pachuca, Puebla, Xalapa y Mexicali, entre otros.

OMG! La Guzmán acusa a Frida Sofía de golpearla; ella lo niega y la llama "loca"

La cantante aseguró que a pesar de los problemas personales y de salud que tiene, ha logrado mantenerse tranquila y en actividad porque “cada día que me levanto trato de hacer un repaso de todos mis defectos de carácter, de no acercarme al alcohol, ni a mis amigos que ni son mis amigos, ni a las drogas ni a tanta cosa que hay”.

Live at the Roxy incluye temas como De música ligera, de Soda Stereo Oye mi amor, de Maná; Lucha de gigantes, de Nacha pop, Viento de Caifanes y Las piedras rodantes de El Tri así como Mi enfermedad, cover de Los Rodríguez que sirvió como primer sencillo para este material que estrena el día de hoy.