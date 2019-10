Alejandro Amenábar recibe la Espiga de Honor de la Seminci de Valladolid

Madrid- El cineasta hispano-chileno Alejandro Amenábar recibió la Espiga de Honor por su trayectoria en el Día del Cine Español de la edición 64 de la Semana de Cine Internacional de Valladolid (Seminci) y aseguró que con su última película Mientras dure la guerra, una de las cintas más vistas en España, se siente profundamente comprendido.

“Como ciudadano de España, habiendo nacido en Chile, tengo la doble nacionalidad. La película surge como una preocupación de alguien que vive en esta comunidad de vecinos y a veces es verdad que con las películas sientes que conectas más o menos, yo pongo la misma pasión, la misma fuerza en todas, pero hay algunas como ésta, que sientes que se está entendiendo lo que quieres contar o lo que quieres plantear”, sostuvo satisfecho.

Amenábar recibió la Espiga de Honor de la Seminci, en una ceremonia en la que este galardón también fue entregado al director de casting Luis San Narciso, a la actriz Najwa Nimri y al presentador del programa de Radio Televisión Española El séptimo vicio, Javier Tolentino.

En la Gala, Amenábar estuvo acompañado del actor vasco Karra Elejalde, quien protagoniza a Miguel de Unamuno en su última película, así como de Ana Torrent, protagonista de Tesis (1996), filme que le hizo ganador de varios premios.

El cineasta, quien también ofreció una master class la mañana de este martes, agradeció el reconocimiento a más de 20 años de carrera, aunque dejó claro que no se ve como un director "veterano o consagrado", sino como un "nuevo talento", ya que “todavía no me veo tan mayor".

Con respecto a la situación en Chile, confesó que casi por proximidad, ha vivido mucho más de cerca algo parecido que es lo que ha estado pasando en Cataluña en la última semana “y me ha dado que pensar, no conozco en detalle la situación de lo que pasa en Chile y aunque me he planteado hace años hacer alguna película sobre el Golpe Militar, curiosamente era pensando siempre que mi cine estaba muy alejado de la política, lo cual no es así”.

Reveló que rascando en la historia de su familia descubrió que está marcada por dos Golpes de Estado, en Chile y en España, “o sea que mi vida está más marcada por la política de lo que yo pensaba, pero lo que acabé haciendo es una película sobre la Guerra Civil española”, anotó.

Por su parte, la actriz Nawja Nimri, conocida por diversos papeles en el cine y en series de televisión como Vis a vis y La casa de papel aseguró que el papel que más le ha gustado es el de Zulema en Vis a vis, que le llevó a librar una batalla personal en su relación con el mundo árabe. "Tenía que salvar al personaje y hasta aquí nos ha traído", afirmó emocionada.

Aseveró que al principio de su carrera "sufría mucho" porque no encontraba su método, “es muy complicado ser muy buena actriz a los 20 años”, pero “afortunadamente me he hecho mayor y ahora trabajo los papeles de forma concienzuda y con coach, algo poco habitual en España, hasta quedar exhausta".