Alejandro de la Madrid comparte su experiencia de interpretar a José José

Luego de personificar a José José en la serie que cuenta la vida del Príncipe de la canción, Alejandro de la Madrid residirá de manera temporal en Madrid, España, país al que viajará hoy para tomar durante dos meses un curso de actualización actoral en el estudio de Juan Carlos Corazza.



Sobre la experiencia de dar vida al cantante, cuya bioserie se puede ver actualmente en la plataforma de streaming Netflix, De la Madrid reconoció que su primer gran reto “fue asimilar la gran responsabilidad que me significó encarnarlo, y luego me di cuenta que también era un privilegiado, porque es una persona al muchos admiran”.

Para sacar adelante el personaje en el proyecto que produjo Telemundo, el actor tuvo la oportunidad de platicar con el cantante.

“ Me contó cosas padrísimas y otras muy duras por la gran confianza que me tuvo y eso que me transmitió lo deje grabado en la serie de más de 70 episodios”.

De la Madrid señaló que al interpretar a José José terminó admirándolo más de lo que ya sentía.

“Es un hombre y un artista que terminé admirando más, por su fortaleza y esa genialidad emocional y física”.

Y abundó Alex, “quiero mucho a José José, me dio un regalo que nunca voy a pagárselo en la vida. Deseo que donde esté la pase contento y con la gente que quiere, que sonría y siga contando los chistes que se sabe”.

La extensión de la serie ha sido motivo de polémica, algunos consideran que con más de 70 capítulos es muy larga, pero hay otros que la han visto más de una vez.

“Lo importante es que la han visto muchas personas. Unos están a favor de que esté larga y otros hubieran preferido una historia más corta. A mí me gusto, es un trabajo lleno de calidad, interesante y refleja la calidad de manufactura actual en el audiovisual”.

Alejandro reveló que a través de la serie, José José quiso enviarle un mensaje a la juventud en torno a estar pendientes de las personas que están a tu lado cuando alcanzas la fama y el dinero.

“El fue el ejemplo de que por su inclinación al alcohol y drogas, se olvidó de mirar su futuro económico. Y sin embargo, es un hombre, un artista, un padre de familia, un esposo, con muchas ganas de vivir, es fuerte, inteligente y no hace lo que otros quieren que haga como lo hizo años atrás”.

Alejandro viaja a España para cargarse de nuevas energías, quitarse los vicios en la actuación que le pudieron quedar después de involucrarse tanto en la caracterización del personaje. Su intención es regresar a México renovado para enfrentar nuevos retos, entre los que están una obra teatral y cerrar la intervención en un protagónico para cine.

Por lo pronto, espera que en breve se estrene en televisión abierta José José. El Príncipe de la Canción.