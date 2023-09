Alejandro Fernández desea suerte a sus hijos Valentina y Emiliano por su nuevo dueto musical

Alejandro Fernández de la mano de su novia la modelo Karla Laveaga, acudió a la alfombra roja del lanzamiento oficial de sus hijos Valentina y Emiliano del dueto musical popero Tinu X Emi, que también tuvieron el respaldo de su abuela paterna, Doña Cuquita, quien abrió la alfombra roja previa al primer show case que brindaron, bajo la conducción de Pati Chapoy.

“Ya están echando las alas al viento, realizados, están muy contentos, qué les puedo decir, que se diviertan, que se desarrollen y si se acercan a pedirme un consejo con mucho gusto se los doy”, dijo Alejandro Fernández a su paso por la alfombra roja.

“Lo que les dije es que no tengan miedo, que se diviertan y hagan lo que les guste y sean siempre transparentes, sinceros con la música, porque eso la gente lo agradece”, agregó el cantante, quien aprovechó para anunciar que están preparando un reality show para Estados Unidos, protagonizado por él y sus hijos menores, Tinu y Emi, con la intención de proyectar su carrera como cantantes.

Duña Cuquita. fue la encargada de inaugurar el evento de sus nietos. | Foto: Cuartoscuro

Alejandro Fernández también habló de su gira Amor y patria, que después de presentar en la Plaza México y otros escenarios del país, así como varias fechas en España, seguirá por Estados Unidos. En Las Vegas, con motivo de los festejos patrios, actuará el 15 y 16 de septiembre. Este anuncio de la gira estadounidense coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Difícil tu caso, ya disponible en plataformas.

Doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, fue quien abrió la alfombra roja y causó expectación como el tronco de la familia. Con un vestido negro combinado con azul, saludó a los presentes y expresó ante las cámaras lo feliz que está al ver a sus nietos ya realizados en la música.

“Estoy aquí apoyándolos, dándoles mucho amor a mis nietos. Claro que tenemos que seguir con el legado musical y pido lo mejor para ellos”, señaló.

También acudió Vicente Fernández Jr. con su futura esposa Mariana, así como el tío de Tinu X Emi, el productor Pedro Damián, quien informó que está en dos proyectos, una serie para la plataforma ViX y otro audiovisual, omitiendo en qué plataforma se transmitirá.

La velada con Tinu X Emi

Pasadas de las 21:00 horas, la velada musical inició con la proyección de las fotografías de los hermanos, desde bebés, hasta la actualidad. “Vamos a presenciar el nacimiento, mejor dicho el lanzamiento de un par de jóvenes que tienen talento desde que nacieron porque vienen de una familia que todos conocemos y honramos como la Dinastía Fernández. Qué gusto que alegría que podamos compartir con la familia este momento”, dijo Pati Chapoy.

“Doña Cuquita, bienvenida a ver lo que usted ya conoce, son sus nietos; al papá, Alejandro Fernández a la mamá Ximena, imagínense cómo se encuentran ante un público como nosotros”, agregó al presentar al dueto.

El cantante les dedicó unas palabras a sus hijos. | Foto: Cuartoscuro

“Bienvenidos a su fiesta y es una alegría el que ustedes inicien cobijados por su familia, que es maravilloso que estén presentes aquí, pero es una responsabilidad enorme porque no son una familia común, son una familia que tienen una dinastía muy bien plantada por el abuelo que queremos y extrañamos, don Vicente Fernández, que sigue con su papá, Alejandro Fernández y sus hermanos Álex y Camila, de quienes me da mucho gusto que estén apoyando a sus hermanos. Tienen talento, van bien armados y tienen un camino muy amplio para recorrer”, señaló Pati Chapoy.

A lo largo de poco más de 50 minutos Tinu sacó la casta, es poseedora de una voz elegante y armoniosas, mientras que Emi no se queda atrás, su voz recuerda a la de su padre en su juventud.

Además del sencillo que da título a su álbum debut, Déjá Vu, también interpretaron varios covers como No vaya ser, de Pablo Alborán, y Love On The Brain de Rihanna.