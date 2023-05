¿Quién es Alejandro Lukini? El primer eliminado de MasterChef Celebrity México

"MasterChef Celebrity México" finalmente arrancó anoche con su nueva producción trayendo nuevos jueces y una lista de famosos que de seguro le pondrán un particular sazón a la nueva temporada.

La emisión se transmitió ayer por Azteca UNO, donde fueron presentados los nuevos concursantes, así como los chefs que los estarán evaluando.

Inicia MasterChef Celebrity México

Alma Gómez “Cositas”, Ivonne Montero, Poncho de Nigris, Fabiola Campomanes, Jorge “El Travieso” Arce, Lis Vega y el Cibernético son algunas de las celebridades que sacarán sus mejores recetas para lograr llevarse el primero lugar y con ello, tan ansiado millón de pesos.

En esta emisión los jueces están conformados por Adrián Herrera, quien ya es famoso en la cocina de MasterChef, a quien se le suman los nuevos chefs Zahie Téllez y Alfonso "Poncho" Cadena.

Anoche el reality show estuvo llevo de sorpresas, pero sin duda, lo mas esperado era conocer al primer eliminado, quien resultó ser Alejandro Lukini, pero ¿quién es este famoso? Aquí los detalles.

¿Quién es Alejandro Lukini?

Alejandro Lukini es un actor y conductor que nació de las filas de TV Azteca

Fue el personaje de Jeremy McGregor en la exitosa telenovela "Cuando seas mía", un remake de "Café con Aroma de Mujer", donde Lukini se dio a conocer en nuestro país.

Su personaje gustó tanto al público mexicano que se quedó a lo largo de todo el proyecto, siendo uno de los más queridos por los televidentes.

Posteriormente, realizó otros proyectos como "Mirada de Mujer, el regreso" (2004), "Pasión Morena" (2009) y "A corazón abierto" (2011).

Tras su paso por las telenovelas, el artista también participó en otros reality shows como "Bailando por un millón" y "La Isla", proyecto que lo catapultó de nuevo al ser elegido como conductor, realizando un total de 5 temporadas y convirtiéndose en uno de los programas más exitosos de la televisora del Ajusco.

Ahora, el actor se había propuesto el reto de llegar lejos en MasterChef, sin embargo, la suerte no estuvo de saludo.

Su platillo basado en los ingredientes de un Chile en Nogada no convenció a los jueces y fue duramente criticado pues agregó un huevo crudo en su salsa principal, que echó a perder su receta y por la cual terminó siendo el eliminado de la noche.

"Me equivoqué al final, creo que el proceso iba bien (…) Me siento defraudado conmigo mismo, no con el programa, me siento muy mal porque soy muy competitivo", manifestó al final el conductor de "La Isla".