Alejandro Sanz, ¿en bancarrota? Crisis personal que atraviesa se debería por estafa de un amigo

El cantante español Alejandro Sanz sorprendió hace unos días cuando admitió públicamente que no estaba pasando por un buen momento emocional y confesó estar “triste y cansado”.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar”, fue parte del mensaje que compartió el intérprete de Amiga mía a sus millones de fans y amigos, quienes de inmediato le mandaron miles de mensaje apoyándolo.

Al parecer, los sinceros mensajes tocaron a Sanz, quien posteriormente compartió otro mensaje más esperanzador: "Aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho".

Asimismo, tranquilizó a sus miles de fans al confirmar que no suspendería la gira "Sanz en Vivo" por España. "Creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea", expresó.

La gira internacional de Sanz ha sido todo un éxito en México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, congregando en total a más de 250 mil asistentes.

Salen a la luz motivos de su tristeza

Ahora se revela que este periodo difícil para Alejandro Sanz tendría una razón: estaría en la bancarrota tras haber sido estafado por un amigo de gran confianza en Miami, según se afirmó en el programa de televisión Espejo Público, de Antena 3.

De acuerdo con el periodista Antoni Belchi, desde hace años el cantante español enfrenta, junto con otra empresa, una deuda de 7.3 millones de dólares, por lo que incluso vendió su mansión en el 2050 de North Bay Road de Miami.

"Él se puso como aval para poder devolver este dinero a una compañía de Florida. Para ello, tuvo que vender esta propiedad porque Alejandro se declaró en bancarrota. Esta propiedad la vendió por 10 millones de dólares", explicó Belchi.

¿Quién estafó a Alejandro Sanz?

El paparazzi Jordi Martin refirió que Alejandro Sanz fue estafado por un amigo que le organizó una gira hace año y medio por Estados Unidos, e incluso, dijo, le confió parte de su fortuna.

“Esta persona, cuando acabó la gira, tienen discrepancias y le reclama una cifra de 200 mil euros al cantante. Él se niega a pagarle y este exrepresentante lo demanda en la corte de Miami”, explicó Jordi Martin en el programa Amor Fuego.

Entonces, la Corte de Miami bloqueó las cuentas bancarias de Sanz mientras se realiza el juicio.

“La casa donde residía, en las imágenes que hemos mostrado, tenía hipoteca, al estar las cuentas congeladas, no la puede pagar, no puede cubrir gastos y tiene que malvenderla con todo el dolor”, dijo Jordi Martin.