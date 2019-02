Alejandro Suárez regresa al teatro con Cleopatra metió la pata

Alejandro Suárez es un actor versátil, sus dos trabajos más recientes así lo demuestran, en diciembre pasado fue dirigido por el cineasta Arturo Ripstein en el papel principal del drama El diablo entre las piernas que se estrenará a finales de este año y en el que hace pareja con Sylvia Pasquel como “un marido sumamente celoso cuya actitud detonará acciones negativas en su matrimonio”.

Esta fue la tercera película que filmó con Ripstein, con un guión de Paz Alicia García Diego, las otras dos son Las razones del corazón y La calle de la amargura.

“Es una película maravillosa, ya había trabajo con Ripstein, pero es la primera vez en la que voy de estelar. Antes hice dos papeles chicos", señaló Suárez.

Dos meses después, echa mano de sus 54 años de experiencia como actor para participar en la comedia de situaciones Cleopatra metió la pata, el musical que se estrenará a partir del 9 de marzo en el Teatro Silvia Pinal, al que arriba precisamente con el personaje de Cleopatra que hizo hace 28 años al lado de Manuel Loco Valdés.

El actor fue entrevistado durante un paseo en Turibus que lo llevó de Paseo de la Reforma al Auditorio Nacional y al Zócalo capitalino. “Le tengo mucho cariño a la obra y ahora que me invitó mi tocayo Omar Suárez, deje Made in México de Sergio Gabriel para estrenar este 2019, Cleopatra”.

Adelantó que dentro del arte de la comedia manejará un humor sarcástico y ácido en torno a las situaciones en que nos vemos envueltos como sociedad.

“Cada temporada está renovada la obra ya no es como antes, pero aquí en México pasa siempre lo mismo, porque llegas a hablar de cosas que pasaron 50 años atrás y siguen funcionando actualmente, porque hablamos de todo, corrupción, cambio de gobierno, austeridad, despidos”, describió.

Alejandro Suárez de 77 años, quien ha recreado grandes personajes en la televisión, ahondó sobre la picardía en la comedia mexicana.

“La comedia es la misma, pero lo distinto es el público. Todo mundo en torno al Teatro te dice: 'no te cansas de decir lo mismo’. Y respondo: ‘cómo me voy a cansar si el que cambia es el público. Hay gente que se ríe donde se debe de llorar y viceversa. El público es el que cambia y el teatro no suele ser aburrido, es lo más mágico y maravilloso que hay, un escenario en vivo”.

Suárez aclara que en la moda de las bioseries no le interesa participar. “No, no, yo soy feliz como estoy. Yo no tengo nada que divulgar en la televisión. Nunca me he metido en problemas yo trabajo desde hace 54 años y sigo contento y feliz”.

Maribel Guardia, Ninel Conde, Cecilia Galliano, Luis de Alba, El Pirruris; Carlos Espejel, Edgar Vivar, Lisardo, Bárbara Torres, Excelsa, Liliana Arriaga La Chupitos, Reynaldo Rossano, completan este elenco que es dirigido por Benny Ibarra.