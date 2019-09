Aleks Syntek quiere celebrar 30 años de carrera con reencuentro de La Gente Normal

A unas semanas de llegar al medio siglo de vida, Aleks Syntek (29 de septiembre de 1969) se encuentra en la plenitud de su carrera artística con interesantes proyectos como el estreno de un sencillo que hizo dedicado a su estado natal, Yucatán y el posible reencuentro de La Gente Normal, grupo con el que se popularizó en la música.

Dicho tema, del cual el cantautor se reservó el nombre, lo interpretará en una gala a beneficio que se llevará a cabo en noviembre en la entidad yucateca y aclaró en entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM), que por el momento no lo incluirá en ningún disco, sino que lo lanzará por medio de Spotify.

“Hoy por hoy, el mercado de singles es lo que más jala en la nueva generación, no voy a sacar un álbum completo, sino que voy a empezar a lanzar canciones. Cuando se acumulen los diez temas será un álbum. Lo quiero hacer al revés porque así se estila y quiero ver cómo lo toma mi público, la verdad es que hay que adaptarse a lo nuevo”.

En cuanto a la canción que hizo para Yucatán, Syntec, quien nació en Mérida, aclaró que no será folclórico. “Será con esta parte vanguardista que siempre he manejado en mi música. Nació esto porque me pidieron que si cantaba un tema tradicional, pero dije, si los chefs están revolucionando la cocina yucateca, ¿por qué no traer algo original a la mesa?”.

El artista manifestó su orgullo por haber nacido en la llamada Ciudad Blanca: “Tengo mi retrato en el museo de la canción yucateca en Mérida, al lado de Armando Manzanero, me siento orgulloso. Ya el yucateco me considera parte de su cultura y actualmente hay toda una comunidad de rap en maya. En algún momento dado me daría mucho gusto de apoyar a estos artistas jóvenes quienes están proponiendo cosas nuevas y fusionando”.

Por otro lado, respecto a un reencuentro de Aleks Syntec con la Gente Normal, el artista, quien se diera a conocer como niño actor como parte del programa Chiquilladas, confirmó que lo planea desde hace tiempo.

"El problema es Michel Rojkind (el otro integrante es León Chiprut ), quien tiene mucho éxito como arquitecto, desprenderlo de sus compromisos es difícil, pero lo voy a lograr a propósito de mi festejo de 30 años de carrera, con lo cual estoy por reiniciar una gira con todos mis hits”.

Mientras tanto, el autor e intérprete de Sexo, pudor y lágrimas dio a conocer el que próximo 12 de octubre estará en el Luxury Night: Big Band Jazz de México en su 20 Aniversario en el Auditorio Blackberry y como “invitado sorpresa” de uno de los conciertos de El Tri, que conmemora 50 años de trayectoria, además está preparando una renovación de la gira con Cristian Castro en noviembre.

Syntec confirmó además que el próximo mes ya se estrenará la canción bilingüe The Great Invisible Wall, que hizo con la cantante de The B-52's, Kate Pierson, cuya recaudación de fondos será a favor de una organización que ayuda a los niños migrantes separados de sus familias.

“Siempre he buscado que exista algún tipo de conciencia, de difusión a estas causas porque muchas veces en este tipo de acciones, no está mal ayudar económicamente, pero lo más importante es llevar el mensaje, hoy por hoy y desde siempre, nuestro comportamiento lo siguen los fans, es bueno dar un ejemplo, predicar con ello y si puedo colaborar para una acción benéfica, es increíble”, finalizó el músico.