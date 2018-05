Aleks Syntek volverá a la actuación en cinta biográfica

El cantante Aleks Syntek está preparando su regreso a la actuación, esta vez para trabajar en una película biográfica donde abordará su paso por la industria musical y donde se interpretaría a sí mismo.

“El productor de la película que me está ofreciendo el proyecto quiere que yo haga el personaje como mi yo actual. Pero obviamente tiene que haber un Syntek joven que no soy yo, un Syntek niño porque (la idea de hacer esta película) sería ver un poco de cómo fue mi infancia y las adversidades que viví”, dijo el cantante durante una entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

Aleks Syntek, quien regresará al Auditorio Nacional el 15 de junio, dice que la intención de retratar su vida en la gran pantalla no es la de victimizarse, sino mostrar las dificultades que le ha representado tener éxito en el espectáculo.

“Vengo de una familia modesta, donde nadie se dedicó a la música o al entretenimiento, soy un caso único. Y me abrí paso a base de amor y pasión. Yo era ‘el sin teclado’ porque no tenía teclados... por eso se me quedó el Syntek”, recuerda el cantante que en 1999 popularizó el tema Sexo, pudor y lágrimas.

“No me ha sido fácil. Yo salí de Chiquilladas y las disqueras me decían ‘¡Sácate tú! Vete a contar chistes a la televisión’, y me corrían. Entonces empecé desde abajo en los estudios de grabación cargando cables y limpiando guitarras, y eso es lo que mucha gente no sabe”, recuerda.

Antes de que este proyecto se realice, el cantante lanzará el próximo año un trabajo conceptual para celebrar tres décadas de carrera. Este proyecto incluiría un documental, un libro y un disco inédito.

“No es sobre mi vida, es sobre otros temas de música que me interesan. Es como una exploración que hago muy especial, que va a ir acompañada de música nueva, un disco, y un libro para celebrar mis 30 años de carrera”, comentó.