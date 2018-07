Alessia Cara recibe las mañanitas de fans en México

La cantante y compositora canadiense Alessia Cara, quien este 2018 fue premiada con un Grammy como Mejor Artista, se presentó en vivo para sus fans mexicanos en un show organizado en las instalaciones de su disquera Universal Music, donde estrenó su nuevo sencillo Growing Pains, así como un par más de canciones como Here y Scars To Your Beautiful.

Tras una breve charla con sus seguidores, de quienes recibió una canasta de dulce típicos mexicanos por motivo de su reciente cumpleaños número 22 y escuchó las mañanitas entonadas, la joven canadiense comentó que dentro de sus planes está lanzar un nuevo disco con puras composiciones propias donde sin maquillajes, hablará de las cosas buenas y malas que le han pasado en la vida.

“Para mí es difícil, porque tras ganar el Grammy mi vida cambió, pues la gente ahora me ve como un ejemplo a seguir y esas cosas no me gustan, pues soy una persona regular, con errores y todo eso, mi compromiso es con la gente, compartir lo real que soy, pero siempre tienes que mantenerte positivo y mantenerme honesta con el público”, señaló.

Sobre su nuevo sencillo, comentó que la escribió en plena gira, en momentos difíciles emocionalmente para ella y dice que no sólo la hizo para ella, sino para todos aquellos que se sientan identificados, “todos los humanos tenemos sentimientos universales, como el sentirte solo, confundidos ante la vida, cosas así”, señaló la joven.

Respecto a otra posible visita a México, anunció que en enero y febrero próximo iniciará otro tour y contendrá los temas de su nuevo disco, por lo que cabe la posibilidad que ahora sí se incluyan algunas fechas para recorrer las principales ciudades de la República Mexicana.

Sobre su nuevo disco, dijo que serán trece los temas que compongan este material, todos son inspiraciones propias, pero no contará con colaboraciones, aunque reconoce que para ella la música latina llama mucho su atención, pero no tiene a nadie en mente para hacer un dueto, “lo siento, peor de aquí, México, sólo conozco a Luis Miguel”, expresó entre sonrisas.