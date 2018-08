Alex Fernández presentará en el Plaza Condesa, Ojalá se llene

Durante siete años, Alex Fernández se desempeñó como un profesional de la mercadotecnia y esa experiencia en la que tuvo que aplicar la disciplina y la organización, le servirá como material de trabajo para el espectáculo Ojalá se llene que presentará en el Plaza Condesa.



“Es más personal, más anecdótico, es un show que me divierte más, a diferencia de lo lanzado hace poco más de un año en Netflix”, informó al señalar que su nueva rutina de stad up la presentará en más de 20 estados del país.

Fernández, quien confesó que sus años como trabajador regular le valieron para hacer sus chistes sobre los ambientes laborales, dice que comediantes como Eugenio Derbez, Adal Ramones, Andrés Bustamante, así como Alejandro Suárez y Héctor Lechuga en su irrepetible Ensalada de locos, le sirvieron de inspiración.

“Todos ellos y sus programas me construyeron en el standupero que soy, yo llevo sólo un 10 por ciento de improvisación en mi show”, explicó.

Alejandro también agradeció que el stand up como género sea tema de conversación. “Que hablen para bien o para mal ayuda a que esto crezca. Yo respeto a toda la gente que hace comedia en todos los niveles. No me parece que alguien sea más o menos. La comedia tiene un espectro amplio con posibilidades de atender diferentes públicos”.

El joven señala que los comediantes con más de 20 o 25 años de carrera deben entender que hay una nueva generación que apenas está empezando. “Yo quiero a todo el mundo. No tengo ningún rencor y no me quitan el sueño y me preocupa que nosotros si les quitamos el sueño, ellos son grandes comediantes y sí, la comedia es una carrera de tiempo. A ellos, les tengo admiración y respeto”.

Fernández aclaró que no se considera un actor con un trazo escénico, sólo es un standupero disciplinado. “Escribo mi texto, me dirijo y hasta soy autocrítico de mi show. Me he ido puliendo a lo largo de estos dos últimos años probándome en bares y teatros, viendo qué funciona y saber porque la gente no se ríe, por eso entra el temor de llenar o no una sala, entonces entra el pánico a la humillación personal”, describió.

Alex Fernández confió que además de su tour por todo el país continúa con La liga de los supercuates en las plataformas digitales.

Finalmente, señaló que como “standupero no me meto en la política, ni con los políticos, sí trato de ser chistoso, pero ellos son los mejores comediantes del país”.