Alex Fernández promueve el cuidado de la salud mental a través de un show de comedia

Reza el dicho que al mal tiempo buena cara y el standupero Alex Fernández no sólo un buen gesto, sino que hasta una carcajada le dedica los momentos más difíciles que ha vivido.

Así sucedió en la pandemia que, luego de ser diagnosticado con depresión y ansiedad, Fernández comenzó a idear la forma en cómo salir adelante y, paralelamente, compartir su experiencia con el público a través de lo que sabe hacer: una rutina de comedia.

Fue así como nació su especial “Sin toronja” que presentó en marzo de este año en el Auditorio Nacional y que, del 21 al 24 de noviembre se proyectará en salas de cine Cinépolis.

Gossip Nanpa Básico cumple sueños en el Auditorio Nacional

“La depresión es una enfermedad horrible, devastadora que se lleva muchas vidas al año, pero creo que hay que burlarnos, reírnos y divertirnos al respecto, es una cosa tan común, pero de la cual no hablamos porque la depresión funciona de una manera curiosa en la que te aísla, te hace pensar que lo que te está pasando a ti solo te sucede a ti y eso te va aislando y poniendo en esta especie de nube negra”, afirmó Fernández en entrevista.

“Pero conforme abres la conversación y tienes buen humor y lo platicas con gente que también tiene depresión, te das cuenta que están pasando por cosas similares. Entonces hay una parte valiosa en compartir la depresión de la forma que se pueda, ya sea hablando o riendo y yo lo comparto así, con un show de stand up”, agregó.

El especial comienza con el tema central de la depresión, misma que creció luego de recibir comentarios negativos, 'hate' en redes sociales e incluso amenazas de muerte de fans y una celebridad tras hacer un chiste sobre la muerte del compositor Armando Manzanero, en 2020.

Lo único que compartió Fernández fue la imagen del playlist del yucateco y cambiarle una palabra, en vez de que dijera “This is Armando Manzanero”, él cambió el “is” por “was” (fue), con el objetivo de que se entendiera en pasado.

Esto provocó que algunos se rieran, pero otros más se ofendieran. Los comentarios lo llevaron a sufrir depresión, misma que se agravó con las sustancias que empezó a consumir.

“No sé por qué (la razón principal de su depresión), tal vez fue la funa chiquita, no muy mediática, más el encierro, la pandemia, que me encerraran y mi chamba era estar en un escenario y cuando perdí esa parte sentí un vacío emocional muy fuerte, creo que todo eso se va juntando y es también lo interesante de la depresión que no es tan causa A y causa B, sino que es multifactorial”, contó el comediante.

Fernández reveló que, lo primero fue darse cuenta que algo mal sucedía en su cuerpo, en su mente, en ese momento ya no tenía una motivación tan grande por la vida.

El especial también aborda temas como la complejidad del matrimonio, los hobbies a los que se puede alojar si se tiene depresión y la importancia de tratarse con profesionales de la salud.

“Mi fortaleza ha sido el círculo de apoyo que me ha dado mi esposa, mi familia que es importantísimo y mi terapeuta y psiquiatra, es un equipazo que puede parecer un lujo; tener un buen terapeuta con quien ir es importante sobre todo cuando te está pasando algo que no sabes qué es”, reveló.

A partir de este sábado comenzará a presentarse con un nuevo tour titulado “Probando”, que llevará a más de 30 ciudades, con el que busca resarcir las molestias que su cancelación previa pudo generar.

El especial del Auditorio Nacional será proyectado en salas de cine comercial y próximamente estará disponible en internet, adelantó Fernández.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, respecto al tema familiar, el comediante no descarta en algún momento convertirse en papá.

“Sí lo he pensado, sí me gustaría, vengo de una familia donde hay muchos chamacos y soy tío desde los 10 años, estoy acostumbrado a ver niños todo el día y creo que me gusta ver a la familia, siempre creciendo y ampliándose”, concluyó.