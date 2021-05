Alex Gou y Nacho Cano preparan película de Hoy no me puedo levantar

Es un hecho: Hoy No Me Puedo Levantar llegará al cine. Estos son los planes que Alejandro Gou tiene sobre el montaje inspirado en la música de Mecano. El productor de teatro compartió que recientemente compró los derechos del musical, por lo que el siguiente objetivo será llevar la historia a la pantalla grande.

“Compré los derechos mundialmente y ya me perecen para siempre. Me voy a asociar con Nacho Cano para producir con él la obra en España y hacer la película, como se está haciendo ahora con el musical de Dear Evan Hasen”.

Aunque los planes aún se encuentran en pláticas, el productor adelantó que el deseo de ambos es que el elenco “sea un híbrido de españoles y mexicanos”. Además de contar con la participación de los autores de los éxitos Hijo de la luna y La fuerza del destino: “obviamente con Mecano porque ellos son los creadores”.

Cultura Gerardo Quiroz cumple tres décadas de producir teatro

Alejandro Gou dijo que para desarrollar este proyecto actualmente está en negociaciones con algunas plataformas digitales, así como con la productora Mónica Lozano, responsable de éxitos taquilleros como No se aceptan devoluciones y la nominada al Oscar Amores Perros.

“Estoy en pláticas con ella, con Netflix y con Amazon, buscando al mejor postor. Estamos en el pre-pre proyecto, en el momento en el que tengo los derechos, me asocié con Nacho Cano, queremos hacerla así y ahora viene todo lo demás. Falta muchísimo tiempo”.

Rogelio Suárez, quien ha interpretado al personaje del Chakas por cuatro temporadas, es uno de los nombres que ya se manejan para formar parte de elenco para la película. “Es de los actores que son intocables. No hay Hoy no me puedo levantar sin el Chakas. Pero ya veremos con Nacho Cano que es quien tiene la última palabra”.

Gou confía en que la película “pueda ser un hitazo” gracias al éxito que el musical ha tenido en los diferentes montajes que se han presentado en México y España desde su debut en Madrid hace 16 años. “Hoy no me puedo levantar es una montaña rusa de emociones, cantas, lloras, bailas, todo haces. Entonces a mí me encantaría (hacer la película) y se va a hacer”.

Tras comprar los derechos, Alejandro Gou asegura que devolvió el control total de la obra a su creador Nacho Cano, quien escribió la dramaturgia junto a su hermano José María Cano.

Foto: Especial

“Antes Nacho Cano no podía intervenir porque había vendido los derechos a Ángel Suárez, pero ya que se le vencieron y yo los compré mundialmente le regresé el acta de nacimiento de su obra. Se puso feliz cuando cuando le hablé y le dije”.

Hoy no me puedo levantar sigue a un grupo de jóvenes en la España de los años ochenta, después del franquismo. La historia sigue el romance entre María, una joven actriz, y Mario, quien desea convertirse en un exitoso cantante. El musical indaga en problemáticas como las drogas y el terror de Sida en sus primeros años.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El musical está inspirado en la discografía de Mecano, e incluye clásicos como Mujer contra mujer, No controles, Cruz de navajas, Maquillaje y Me cuesta tanto olvidarte.

En México el musical de Hoy no me puedo levantar actualmente ofrece una temporada en el Centro Cultural Teatro 2, donde extenderá funciones por seis semanas más.