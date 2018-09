Alex Perea protagoniza la serie de televisión "Sin miedo a la verdad"

Alex Pereacomo Manu protagoniza la serie de televisión Sin miedo a la verdad, en la que da vida a un héroe mexicano que defenderá a los desvalidos de las garras de sus victimarios, al convertirse en un intermediario entre policías, agentes y jueces.



“Él pone a los delincuentes en manos de la ley, él no dicta sentencia, no es un vengador, más bien es el salvador. La serie no propone hacer justicia por propia mano, sino hacer equipo, ayudarnos, estar unidos evitar que haya víctimas y proteger a los que son agredidos y que la ley se encargue de los delincuentes”, señaló el productor del proyecto Rubén Galindo.

La serie, realizada en coproducción con Marcelo Strupini, tendrá una primera temporada de 21 episodios, cada uno con una temática distinta. Actoralmente va respaldado por figuras como la primera actriz Dacia González, Salvador Pineda, Eugenio Montessoro y Fermín Martínez.

El capítulo de estreno se titula Mirrreyes impunes y lo encabezará Mónica Dione yPolo Morín como el villana.

“Será la primera vez que Televisa recree un héroe mexicano, es una mirada esperanzadora ante los hechos delictivos que estamos viviendo como país. La teleserie es un intento de contagiar un espíritu positivo y de ayuda al prójimo. Es una crítica social a todos niveles y a todos los sectores. Pero también es muy divertida y muy catártica”, detalló en la entrevistaGalindo



ALEX PEREA: ES UN RETO PARA MÍ

Alex Perea, quien recrea a Manu y a Gus paralelamente, el nuevo héroe mexicano de la televisión, habló de lo que le significa esta doble caracterización.

Sí estoy feliz de volver a trabajar con Rubén Galindo, quien le apuesta a muchas cosas con este nuevo trabajo que es increíblemente extraordinario, diferente, rodado en formato de cine. Es un reto actoral, es pesado emocionalmente, aunque la verdad llena de satisfacción, lleno de vida, este Manu, tiene un poco de superhéroe al arriesgar su vida, para ayudar a los demás.

Se tocan temas fuertes, súper interesantes y la realidad supera a la ficción, veremos escenas muy fuertes contadas con toda la verdad posible. Y qué padre poder pensar que puede existir una persona que da todo por lo demás, tiene empatía y ayuda a hacer justicia, poner un granito de arena y aportar algo positivo para la sociedad

El elenco base está conformado además de Alex Perea, Manu/Gus; Dacia González, Doña Cata; Tania Niebla, Bere; Ligia Uriarte, Lety; Ana Cristina Rubio, Estefani hermana de Manu; Fermín Martínez, Horacio; Israel Islas, Isidro; Paola Miguel, María José; Arturo Nahum, El Pila; Carlos Barragón, El Bolillo; Catalina López, Amanda; Vícror Civeira, Chucho; Eugenio Montessoro, Alfredo.

21 HISTORIAS CON TEMÁTICAS REALES DE ACTUALIDAD

Se adelantó que de entre los 21 episodios a realizar en Sin miedo a la verdad están las temáticas-títulos como los Mirreyes impunes con Polo Morín, Celular arma de doble filo con Arleth Terán; Los niños de la ballena azul con Hugo Albores, Traficantes de órganos con Amara Villafuerte y Fabiana Perzabal, Narcomenudistas on line con Eugenio Montessoro; Tratantes de personas con Carmen Delgado y Abraham Ramos; Golpeador de mujeres con Fernando Carrillo y Ximena Herrera, Ladrones de bebés, Natalia Guerrero y Mónica Jiménez.