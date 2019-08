Alex Ubago regresa con nuevo sonido en Maldito Miedo

En los 18 años de carrera de Álex Ubago, el cantante se ha mantenido fiel a su estilo romántico y de balada, pero la rapidez con la que la música evoluciona ha llevado al español a romper los prejuicios para experimentar con nuevos sonidos y no quedarse atrás.

“Los artistas que perduran en el tiempo son los capaces de mantenerse vigentes adaptándose a los nuevos tiempos. Eso es innegable y uno tiene que hacer ese ejercicio de experimentar y buscar nuevas maneras de vestir la música, aunque es importante también no perderte lo que te hace conectar con tu público de tantos años, tu esencia, la que te define como artista”, comentó.

En entrevista telefónica, el intérprete de Aunque no te pueda ver, dijo que durante una larga reflexión se dio cuenta de que necesitaba actualizar su sonido.

“Quizá no por el miedo a caer en el olvido o quedarme anticuado, pero de alguna forma te das cuenta que la industria va evolucionando tan rápido, que si sigues vistiendo tus canciones como hace 15 años quizá suenes antiguo. Yo simplemente tenía la necesidad de sonar actual”.

Ejemplo de ello es su nuevo sencillo, Maldito miedo, tema donde colabora con Soge Culebra y que a una semana de su lanzamiento ya suma más de medio millón de reproducciones en Spotify.

“De alguna forma esta canción habla de perder el miedo, de atreverse, de ser valiente. Es en parte la propia historia de mis últimos meses, de mi manera de enfocar la música, el no acomodarme después de tantos años de hacer lo mismo y esforzarme un poco a tener la valentía y la visión de renovarme y hacer cosas diferentes”.

Sin embargo, el cantautor acepta que no ha sido un trabajo fácil, pues le llevó varios meses de trabajo “encontrar ese momento exacto donde sentía que estaba renovando y actualizando mi sonido, pero a la vez no traicionándome ni haciendo nada con lo que no me sintiera cómodo, ni por el sólo hecho de hacerlo para supuestamente mantenerse vigente”.

Maldito miedo es el primer corte de lo que será el séptimo álbum de estudio de Álex Ubago, material aún sin título que será lanzado en los próximos meses y que según el cantante engloba “un par de años de mucho trabajo, composición, experimentación y búsqueda de nuevas canciones y sonidos, de renovarme un poquito”, apuntó.