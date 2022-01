Alfie Templeman: El niño precoz del pop

A nadie debería extrañar el hecho de que a su corta edad, el británico Alfie Templeman ya había dado a conocer más de 15 canciones y tocado en festivales internacionales como Reading, Leeds y Corona Capital. Después de todo, ha trabajado para llegar hasta aquí desde hace varios años.

Nacido en enero de 2003 -lo que lo convierte en orgulloso miembro de la llamada generación posmilénica-, Templeman creció muy cerca de la colección de guitarras de su padre y de su hermana, cuyos talentos musicales incluyen tocar el piano y la trompeta.

A la edad de ocho años recibió su primera guitarra y comenzó a aprender de manera autodidacta la ejecución de ese y otros instrumentos, e incluso a grabar en casa sus primeras canciones cuando tenía sólo diez años.

A los 13 ya había adquirido un conocimiento razonable del software de producción musical por su cuenta y comenzó a dar a conocer sus primeras grabaciones caseras, debutando formalmente en 2018 con la canción “Orange juice”, que fue precedida por su EP debut Like an Animal, el cual escribió y grabó completamente en su habitación, después de ir a la escuela.

No pasaría mucho tiempo para que el niño precoz se viera tentado a dejar la escuela secundaria para dedicarse de tiempo completo a su carrera musical .

Animado por las críticas positivas sobre su trabajo, en 2019 Templeman lanzó otro EP titulado Sunday Morning Cereal y luego otro más, que llevaría el nombre de Don't Go Wasting Time, en los que ya daba cuenta de ese estilo que él define como “indie R&B”, y que consiste en canciones accesibles pero convincentes, a menudo inspiradas en las experiencias de terceros.

En enero del 2020, poco antes de que se declarara la pandemia del Covid-19, el músico comenzó su primera mini gira con una presentación en el Headrow House de Leeds, antes de agotar su primer espectáculo en el Colours Hoxton de Londres.

Lejos de detenerlo, el parón de presentaciones en vivo derivado de la pandemia animó al artista a seguir produciendo más música que ese mismo año vio la luz, como fue el caso del EP Happiness in Liquid Form, que le abrió las puertas en medios como la BBC Radio 1 y MTV.

Publicaciones como The Independent, The Telegraph, The Sun y The Sunday Mirror no se midieron en elogios, pero él dio muestras de su templanza al asegurar que sólo era un tipo normal haciendo algunas melodías, y que aún no podía considerarse como un profesional de la música.

Cada vez que se toca el tema, él no hace más que sonreír y aceptar, como hizo en entrevista con El Sol de México, que todo esto se siente “como un gran golpe”.

En cuanto nos sentamos a charlar con él se apresura a hablar de su más reciente sencillo “3D feelings” -producido con Will Bloomfield y con el frontman de The Vaccines, Justin Young- y asegura que la canción explora la reflexión personal y el apego emocional, entre una multitud de sentimientos:

“Trata sobre recordar tu pasado de diferentes formas. Ya sea con objetos o gente, son las cosas que nos hacen sentir un deja vu. Esos sentimientos que tuvimos alguna vez y que no se pueden controlar... Pueden ser experiencias reconfortantes o dolorosas, pero que de cualquier forma son siempre poderosas”, cuenta.

Sobre la forma en que surgió la canción, recuerda que fue durante un ensayo entre él y Will, y que después fue Justin quien lo animó a agregar unas letras muy divertidas.

LA IMPORTANCIA DE LAS RAÍCES

El oriundo de Carlton, Bedfordshire, cita este lugar como una influencia importante para su música, y se refiere a él como “un sitio realmente agradable y tranquilo para crear y grabar”.

Más importante aún es el hecho de que creció en el seno de una familia de músicos en la que fue su madre quien lo animó a cantar, además de que su padre -quien lo acompañaba en el momento de esta charla- le heredó el gusto por la guitarra.

“Mi papá toca la guitarra, aunque en realidad es constructor. Y mi hermana, que es más joven que yo, toca la batería, además de la trompeta, el saxofón y un poquito de piano”, cuenta orgulloso de su linaje artístico.

¿Y tú, qué instrumentos tocas?

Yo toco la batería, la guitarra, el bajo, los teclados, el violonchelo… Y el sitar.

¿De verdad? Yo también toco el sitar.

¿Sí? Me gusta, porque crecí escuchando a Ravi Shankar y cosas así.

¿Planeas realizar alguna pieza en la que incluyas ese instrumento?

Lo he hecho varias veces, aunque generalmente queda un poco detrás en la mezcla general, quizá porque tenía miedo del resultado final…

Sí, es difícil. Deberías llevarlo más allá, porque tiene un sonido hermoso.

Sí, es asombroso. El que tenemos salió de un cubo de basura de mi apartamento, y le faltaban todas las cuerdas, así que queremos ir a arreglarlo, no sé si será muy costoso.

¿Cómo fue crecer en una familia tan llena de música? ¿Te sentías diferente al resto de tus amigos?

Bueno, sí… Al principio, era un poco raro. Aunque después encajé bastante bien con otras personas que también aman la música, como este chico -señala a su bajista, también presente en la charla- por eso somos amigos.

El bajista toma la palabra para bromear: “Sí… Hice todo lo posible por alejarme de Alfie, pero el destino nos unió”. Y continúa: “Ya me habían dicho que él disfrutaba de lo que yo hacía, pero no quise aprovecharme de eso y mantuve mi distancia… Fue hasta que un día leí un mensaje donde decía que buscaba un bajista, y entonces sí salté de inmediato”.

UN CHICO ADELANTADO

Llevas componiendo desde los diez años de edad, y a los 13 ya producías tu propias canciones.

Bueno, no era tan bueno en ese entonces, para ser honesto... Aún ahora no diría que soy el mejor.

Pero sólo tenías 13 años, no cualquiera lo hace a esa edad.

Claro, siento que estuvo bien. Quiero decir, definitivamente es algo bueno para hacer cuando aún eres un niño.

Sobre la posición de sus padres acerca de su incipiente carrera, Alfie asegura que siempre lo apoyaban, y que le decían: "Sólo hazlo".

Pasando a otros temas, después de ver tus videos me preguntaba si has pensado involucrarte en otras áreas, como la creación audiovisual.

Sí, me gustaría entrar a eso eventualmente. Para ser honesto, hay una gran cantidad de cosas visuales geniales que puedes hacer… Es algo que también me parece realmente interesante.

Con más de 100 millones de streams, el atractivo global de Templeman está subiendo como la espuma. Cada uno de sus últimos sencillos llegó a la lista Music Moves Europe Talent Chart, y en algún momento tuvo tres sencillos dentro del Top 20 a la vez.

Después de algunas presentaciones en los Estados Unidos, el artista se prepara para ofrecer algunas presentaciones más significativas en el Reino Unido, como parte de una primera gira que incluirá paradas en ciudades como Manchester, Bristol y Brighton, las cuales prometen ser sold-out.

Con más de 137 millones de impactos en la radio, sólo del Reino Unido, Templeman se está consolidado como uno de los nuevos nombres de la música británica que hay que seguir.

Aún así, la música parece seguir siendo el tema del que más le gusta hablar. Antes de despedirnos, se apresura a decir que está por terminar el que será su primer disco largo:

“Tengo un álbum en camino, y yo creo que suena muy bien… Estoy emocionado por eso, sólo se trata de seguir divirtiéndonos y espero que a todos allá afuera les guste”, finaliza con la misma sonrisa que prácticamente mantuvo en el rostro durante toda la charla.

