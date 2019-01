Alfonso Cuarón hace historia en los Globos de Oro

Con el grito de "¡Gracias México!", el director Alfonso Cuarón agradeció los dos Globos de Oro que se llevó Roma en la edición 76 de esta ceremonia organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que se realizó anoche en Los Ángeles, California.

El cineasta recibió los premios de Mejor Película en Lengua Extranjera, galardón que México no ganaba desde 1958 cuando Tizoc, de Ismael Rodríguez fue reconocida. Así como Mejor Director, el cual ya había recibido en 2014 por Gravity.

"Esta película no habría sido posible sin los colores específicos que me hacen lo que soy. Gracias familia. Gracias México" expresó el director que estuvo acompañado de Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, a quienes celebró su trabajo: "Mucho de lo que estaba haciendo era simplemente ser testigo y disfrutar a Marina y Yalitza existiendo en la pantalla, estoy eternamente agradecido con ellas", dijo.

Alfonso Cuarón enfatizó en su discurso que "el cine es una forma de tender puentes a otras culturas. Estos puentes, nuevas experiencias, formas y rostros nos hacen dar cuenta que, aunque sean desconocidos, no son por ello menos familiares. Tenemos que entender lo mucho que tenemos en común".

Durante esta ceremonia trasmitida por TNT, la cinta Green Book fue la más ganadora con tres premios: Mejor Película Musical o Comedia, Mejor Guion y Mejor Actor de Reparto, para Mahershala Ali.

Mientras tanto, Bohemian Rhapsody fue galardonada como a Mejor Película Drama, así como Mejor Actor de Drama para Rami Malek, quien interpretó a Freddy Mercury.

En el rubro televisivo, The Kominsky Method, producción de Netflix, obtuvo los premios de Mejor Miniserie y Mejor Actor en una Película para Televisión, este último para Michael Douglas.

La serie The American fue reconocida como la Mejor Serie de Drama. Mientras que The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, ganó como Mejor Miniserie o Película para Televisión, mientras que Darren Criss se llevó el de Mejor Actor en este rubro.

Por primera ocasión se entregó el premio honorífico Carol Burnett, que fue para la actriz que da nombre a este reconocimiento que reconoce las aportaciones en el rubro televisivo. En tanto, el Cecil B. De- Mille Award fue para Jeff Bridges, por sus contribuciones al mundo del cine.

Al recibir el premio como Mejor Actriz de Reparto en una serie If Beale Street Could Talk, Regina King se pronunció en favor del movimiento de Time’s Up y mencionó que a partir de este momento solamente iba a formar parte de producciones donde la mitad del equipo fueran mujeres.