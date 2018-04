Alfonso Herrera dejó de ser el chico "Rebelde", hoy es uno de los actores latinos reconocidos en EU

Para Alfonso Herrera su carrera como cantante ha quedado en el olvido, su trabajo profesional ahora se enfoca en la actuación y su trayectoria ahora se ve proyectada en televisión y el cine, donde sus trabajos han hecho olvidar al público que alguna vez fue parte de un grupo juvenil llamado RBD.

Ahora es uno de los pocos actores latinos con gran éxito en Estados Unidos y su participación en la serie Sense 8 lo dejó muy bien posicionado en ese mercado, por lo que no será difícil verlo en alguna cinta importante de este año.

“Estoy enfocado en la actuación, ahora estoy en mi querido México para ser parte de la obra La sociedad de los poetas muertos, es un proyecto intenso, te diversifica y de verdad ayuda en mi carrera actoral, pues siempre aprendes más con cada trabajo y es un regalo cuando se trata de letras, de poesías, me alimenta mucho estar aquí”.

Aunque fue renuente al hablar de un posible retorno a las telenovelas mexicanas, sí se le notó el brillo en sus ojos al comentar de los productores que lo catapultaron a nivel mundial con la serie donde interpreta a un personaje gay llamado Hernando, “trabajar con las hermanas Wachowski en Sense 8 es un privilegio, aprendí muchas cosas buenas, la más importante para mí fue entender que mi personaje requería entrega y me enseñaron que para lograrlo hay que dejar el ego a un lado”.

Hace un año, su último trabajo en cine se estrenó por Netflix bajo el título de El elegido, donde da vida a Ramón Mercader, el asesino del líder ruso León Trotsky y tras el éxito de la serie Sense 8 Poncho define su carrera, “me he divertido bastante, he hecho lo que he querido, desde cantar en un estadio lleno, conducir un programa científico para la televisión e interpretar desde un asesino en el cine a un personaje gay”.

Por lo pronto el público podrá disfrutar de su pasión actoral en La sociedad de los poetas muertos que se presentará en el Teatro Libanés a partir del próximo 5 de abril.

En este montaje, Poncho da vida al profesor Keating, un excéntrico académico quien, con métodos nada convencionales, ayuda a un grupo de estudiantes a abrir sus mentes a través de la poesía para lograr lo que quieren hacer en la vida, aceptarse a sí mismos y rebelarse ante las imposiciones sociales que cortan sus sueños.

La novela fue escrita por Nancy H. Kleinbaum, una periodista estadounidense que conquistó a su país con esta obra, posteriormente en 1988, el actor Robin Williams dio vida en la pantalla grande a este maestro con una adaptación magistral que los llevó a ganar un Oscar a Mejor Guión en 1989.

La historia se centra en este rebelde profesor, quien tras abrir las mentes de sus estudiantes, éstos logran acercarse a su libertad, pero uno de ellos es sometido por su padre, quien lo amenaza con cambiarlo de colegio por lo que se suicida y aunque todos los estudiantes culpan al padre por llevarlo a esa solución, la escuela decide expulsar al profesor Keating, no sin antes dejar en lo alto el mensaje de libertad cuando sus ex estudiantes encima de una mesa del comedor lo despiden con la frase Oh Capitán, mi capitán.