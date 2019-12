Alfonso Herrera se acerca al terror con Jugaremos en el Bosque

Luego de probar suerte como productora y de realizar historias como Cásese quien pueda, una de las películas más taquilleras del cine mexicano, así como El mariachi gringo o Vive por mí, Alejandra Cárdenas se aventurará a iniciar su carrera como directora con la cinta Jugaremos en el bosque, en donde contará con Alfonso Herrera como protagonista.

“Se trata de mi ópera prima, es una película de terror que yo escribí junto con Carlos Aguilar y que voy a codirigir con Memo Granillo, enfocándonos mucho en el aspecto visual. Se trata de una película sobrenatural de posesiones y fantasmas que ocurre en una hacienda antigua en Guadalajara”, comentó la productora en exclusiva.

Jugaremos en el bosque es una historia original que “se trata sobre la pérdida, de cómo tienes que soltar a la gente cuando uno pierde a alguien. Se trata de una pareja que acaba de perder a un hijo y el personaje de Alfonso, por tratar de recuperar a su familia, se termina yendo a una hacienda y suceden cosas”, detalla.

De acuerdo con Cárdenas, el personaje de Alfonso Herrera será el que “detona toda la historia, se trata de una especie de héroe trágico que explota su propia perdición y la de su familia por una necesidad de amarrarse, de tratar de controlar su destino”.

El filme, que comenzará a filmarse en los primeros meses de 2020, se enfocará en desarrollar un terror psicológico, “combinado con aspectos sobrenaturales. Pero claro que hay miedo, porque es un terror en el que no ves monstruos, se enfoca más en lo que no ves, lo que está escondido; es básicamente lo que es el terror, el reflejo de tus propios miedos”.

Aunque algunas de las películas más populares de Alejandra Cárdenas están enfocadas en la comedia, la realizadora afirma que se atrevió a debutar como cineasta con una historia de terror por la pasión que tiene con el género: “Me encanta el terror, soy fanática de ello. Veo todo lo que me encuentro desde chica y me gusta mucho”.

Este no es el primer trabajo que la productora realiza como guionista, pues recién escribió el libreto de Me casé con un idiota, adaptación mexicana de la película argentina Me casé con un boludo, donde también Alfonso Herrera es protagonista junto con Paulina Gaitán: “Creo que tanto el terror como la comedia son mis dos géneros favoritos y pues ahí vamos con estas historias”.