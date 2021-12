Alice Merton: Cómo enfocarse en lo importante (a pesar del éxito)

Con tan solo 23 años, Alice Merton logró colarse en los primeros sitios de varias listas de popularidad europeas y norteamericanas, además de ganar distintos reconocimientos, todo ello gracias a su sencillo debut, "No Roots”, que además apareció en la serie de televisión The Blacklist.

Pero esa canción fue sólo uno de los seis sencillos extraídos de su disco debut, Mint (2019), del que también sonaron canciones como "Lash Out", "Funny Business" y "Why So Serious", esta última también muy popular por haberse incluido en la serie La Casa de Papel.

A dos años de su exitoso debut, la cantante y compositora está por lanzar su segundo disco, del que ya dio a conocer dos adelantos: “Vertigo” y “Hero”, por lo que platiqué con esta artista, que es un fenómeno real dentro de las nuevas formas de consumir música.

Me recibe virtualmente, con desparpajo, en su sala. Me cuenta que se encuentra en Londres, lo que nos lleva a hablar de varias ciudades, entre ellas Berlín.

Gossip Así se ve la música de Tijuana

Hablando de esa ciudad, me encanta tu canción “Back to Berlin” porque habla del sentimiento tan íntimo de querer volver al hogar. Me parece tan personal como las mejores canciones de Leonard Cohen, ¿qué opinas de él?

Es un gran escritor, de increíbles historias. Yo misma he intentado reflejar desde muchos ángulos en mis canciones, desde el amor hasta los problemas de la vida… No intento hablar mucho de los rompimientos amorosos, pero sí de cómo experimento las cosas y como creo que puedes evolucionar. Mis canciones son como recordatorios de lo que puedo llegar a ser, de cómo puedo ser mejor, porque todos vivimos tiempos y situaciones difíciles, pero siempre intento crear música que me haga sentir mejor y que me ayude a entender las cosas. De alguna forma expongo mi corazón pero siempre para mí es como tener una conversación con alguien.

Foto: Cortesía Paper Plane Records International

Gracias al enorme éxito del sencillo “No Roots”, Alice Merton ha logrado en su carrera más de 650 millones de streamings en total, además de ser una personalidad mediática gracias a su participación en la versión alemana del programa The Voice.

Tu voz es muy especial, y creo que es perfecta para cantar lied*

¡Qué padre que lo menciones! Estudie muchos años piano en conservatorios y cuando me encontré con compositores como Schumann o Schubert y sus bellísimas piezas, lo primero que entendí es lo delicado que puede ser la música y como puedes contar tus historias con algo tan frágil como una melodía, y por supuesto la voz… Siempre intento darle ese carácter aunque viniendo de un trasfondo tan clásico, el lied es una herramienta perfecta para contar historias. Mira, nunca lo había pensado pero creo que estás en lo correcto en asumir que mi entrenamiento clásico me ha ayudado a encontrar esa forma directa y frágil de contar mis historias… ¡No lo había pensado!

Gossip Deep Purple: el “crimen” de los covers

Algún día deberías intentar con alguna pieza clásica de lied, porque tu voz es muy poderosa, y además ayudarías al público joven a conocer ese estilo.

Puedo intentarlo, pero aunque adoro la música clásica no creo que mi voz sea lo suficientemente buena para cantar lied… Curiosamente mi papá decía lo mismo, siempre creyó que debería intentarlo… Y tienes razón, es una pena que el público joven no tenga la oportunidad de conocer algo de esa forma tan bella de contar historias.

Tienes un enorme potencial cultural, supongo que gracias a tu herencia mitad alemana y mitad irlandesa.

En realidad mi padre, aunque nació en Irlanda, se consideraba inglés y mi mamá es alemana.

Foto: Cortesía Paper Plane Records International

¿Entonces qué prefieres: Rammstein o Van Morrison?

(Ríe) ¡Probablemente Van Morrison! Pero mis papás siempre escuchaban toda clase de clásicos de los ochentas! Como Alan Parsons Project… Y mi mamá adoraba a Cat Stevens.

Esa curiosa mezcla en mi casa provocaba que yo quisiera escuchar cualquier cosa.

Con su primer disco, Alice Merton logró el número 1 en Francia y Estados Unidos, además de número 2 en Alemania y 3 en Austria, pero ahora se prepara para probar suerte con su siguiente álbum.

Platiquemos de tu nuevo disco, ¿en qué se diferencia del primero?

Creo que el primero era un poco más bailable, aunque toca muchos temas profundos de forma sincera, pero con un espíritu alegre, mientras que este nuevo es mucho más oscuro, porque expresa lo que sentí como persona en este último año, al igual que muchas personas que tuvimos que enfrentarnos a nuevas formas de convivir y de sobrepasar esta crisis que intente procesar a través de la música… Hablando de las melodías, creo que este nuevo disco es más complejo que el pasado, que también fue producido desde un lado más oscuro hablando en términos de orquestación.

Gossip Little Boots quiere volver a sus raíces pop

¿Ha sido difícil ser joven en estos tiempos?

Mmh… ¡Gracias por considerarme joven! (ríe)… Creo que no solamente son tiempos difíciles por la pandemia, sino en el desarrollo de todo lo que estamos viviendo. Son tiempos raros, ya que aunque hay muchas cosas que no sabemos, cómo lo relacionado con el virus, al mismo tiempo hay tanta información que se construye un ambiente de “verdad” y “mentira” al mismo tiempo… Las personas son influidas tan fácilmente que da miedo pensar en las redes sociales con tanto poder… Y al mismo tiempo los políticos se comportan de forma tan rara alrededor del mundo. Claro que si te enfocas en eso entonces te consumes rápidamente y no puedes tener una visión global de tu vida. Creo que tienes que revisar tu microcosmos y lo que puedes influir siendo buena persona, haciendo lo que amas y tratando de ser exitoso en ello…

Foto: Cortesía Paper Plane Records International

Por supuesto.

Pero si solo vives pensando en el macroespacio, entonces te puedes volver sencillamente loco leyendo las noticias que salen día a día sobre la pandemia y sobre el carácter que puede tomar esta crisis, y te la pasas preguntando todo. Aunque algunos me han dicho que resulta muy simplista, me enfoco en mi espacio (que resulta la única vida que tengo) y me relaciono en lo que me hace feliz, sin enfocarme en lo que no entiendo ya que todo puede suceder. No pensamos que tenemos la suerte de estar en la posición de gozar a las personas que amamos y eso en sí mismo es de un gran valor. Escribo música sobre lo que pasa en el mundo y sobre cómo me siento, pero también en mis sentimientos y mis experiencias diarias.

Tal vez solo necesitamos héroes del día a día, como en tu nueva canción, “Héroes”.

¡Exacto! La escribí cuando me di cuenta de que quería ser esa persona para alguien, deseaba ser el héroe de la historia, pero al mismo tiempo se siente algo tan difícil de lograr porque cada quien tiene sus batallas que librar y creo que siempre somos todos unos héroes en nuestras vidas en algún momento… Tal vez como amigo o como padre o como hijo, pero siempre tenemos la oportunidad de hacer lo correcto.

* El término se refiere a un tipo de canción breve, basada en un poema, generalmente en alemán.

Lee también otros contenidos de Normal ⬇️

Doble Vía Videojuegos, el nuevo rey Midas del entretenimiento