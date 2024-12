Alicia Garciadiego y Arturo Ripstein presentan El diablo entre las piernas en la FIL Guadalajara

Con la premisa y frustración de que los guiones de películas elaborados en libro no son un atractivo para leerse, la cineasta Paz Alicia Garciadiego lanza su séptima obra “El diablo entre las piernas”, que inspiró el filme homónimo dirigido Arturo Ripstein en el año 2019.

Garciadiego reconoció lo gozoso que significa ver editado su guion y aclaró que es la primera vez que se incluyen en uno de sus libros las anotaciones elaboradas por el director para escenificar los diálogos.

“Son 40 años que Arturo (Ripstein) y yo hemos logrado tener una buena relación y preservarla en lo laboral. Desde que mi primer guión se hizo película aprendí a saber cuál era mi lugar como guionista y darle toda la libertad al director de escena, es él quien hace de mis personajes a seres reales de carne y hueso”.

Paz Alicia, reflexiona sobre la historia, en la que muestra a una pareja de adultos mayores que no inhiben su deseo sexual. En la película los representan Alejandro Suárez y Sylvia Pasquel.

“No quise mostrar a dos adultos hombre y mujer tiernos dándose un beso de piquito en la boca hablando del pasado en su juventud. Quise mostrar que también a esa edad tanto el hombre como la mujer buscan satisfacer su sexualidad

“El hombre es un macho, que aún cuando tiene a su mujer, a quien se dirige de manera grosera para encender la llama del amor y sexo, la engaña con una vecina, probando su virilidad como macho”, narra la guionista.

El cineasta Arturo Ripstein estuvo presente en el lanzamiento del libro, en el que Paz Alicia Garciadiego, contó una anécdota sobre cómo fue ser novia del cineasta.

“Desde un inicio no era nada de Arturo. Al paso del tiempo mantuvimos ya la relación de noviazgo. Y cuando uno de mis guiones se filmaba, para la gente de producción y técnicos era yo: “La novia del director” y yo les contestaba: “No, soy la guionista de la película”. Entonces siempre supe que pesaba más ser la novia del director de escena que ser la guionista”, recuerda.

Presentaron el libro Nicolás Alvarado, quien comparó la cinta con la historia fílmica Lolita, basada en la novela de Vladimir Nabokov, ambas en un nivel alto de sexualidad en su trama y Anna García Bergua, quien comentó que el guion es el alma de la película.

“Leí el libro con las indicaciones, los taches, los cambios, los emplazamientos, movimientos de cámara bosquejados por Arturo Ripstein, y me atrapó, el guión se lee con suma facilidad.

“Y al ver la película también me gustó, no sólo porque a diferencia de los guiones comunes son más técnicos que no hablan del interior de los personajes.

“Aquí los textos no son indicaciones, sino verdaderos relatos, descripciones de las historias, los estados de ánimo, incluso de las acciones más allá de cómo se llegarán a filmar.

“El diablo entre las piernas” editado por El Milagro, se podrá adquirir en línea a través de www.tintaroja.com.mx