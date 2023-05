Alicias Keys debuta con éxito en la CDMX

Alicia Keys quería ver a su público mexicano levantarse de sus asientos y divertirse como nunca, durante su concierto de esta noche en el Auditorio Nacional. Y sin duda se aseguró de que así sucediera, pues desde el primer tema de su repertorio, la gente no dejó de cantar y hasta bailar junto con ella.

La estadounidense inició su show ante 9 mil 357 personas, parándose en medio del escenario, portando un leotardo plateado brillante adornado con un abrigo bombacho color rosa mexicano. Sin decir ni una palabra, se detuvo unos segundos a escuchar la ovación, y enseguida inició el primer acto de su show con "Nat King Cole".

Temas como "You don't know my name", "Wasted energy", "Karma", "Unthinkable", "So done" y "Diary" conformaron está primera parte del show. De pronto, un grupo de mariachis salió a escena, acompañados de Ángela Aguilar.

"Quiero que le den un aplauso a mi hermana", dijo Alicia, mientras la mexicana se preparaba para interpretar "Qué agonía". La cantante no dejó ir a Aguilar sin antes unir sus voces para cantar "Looking for paradise", tema que originalmente interpreta a dueto con Alejandro Sanz.

Tras un breve break, que fue amenizado por una de sus coristas al ritmo del reguetón, la intérprete se trasladó a un pequeño escenario ubicado en medio de las gradas, conformado por tres sintetizadores.

Una vez ahí, y sin nada más que una consola para mezclar sus propios acordes, procedió a arrancar el segundo acto con un set en solitario conformado temas como "The gospel", "Plentiful", "Nobody knows" y "Skydive".

Recordando su pueblo natal (Hell's Kitchen, Nueva York), y los concursos que se hacían en el Teatro Apollo para determinar qué artista sonaba mejor, pidió a sus fans elegir entre más versiones originales y los remixes de sus temas "It is insane", "Woman's worth" y "Only you".

El Acto II concluyó con una oda a Nueva York, a través del tema "Empire state of mind", el cual entonó mientras caminaba por uno de los pasillos de vuelta al escenario principal.

La tercera y última parte de su concierto inició con "Try sleeping", seguido de "Girl on fire", uno de los más coreados de la noche. La cantante no se separó de su piano, más que para el tema "In common", "Gypsy women" y "Underdog".

La cantante cerró el tercer apartado con "No one", pero regresó para un encore de dos canciones ("Like you'll never see me again" y "If I ain't got you"). Visiblemente emocionada, dirigió un último mensaje a sus fans.

"Esto es hermoso. Qué momento tan increíble, qué hermoso. Muchas gracias por cantar conmigo, gracias por su amor esta noche. Me siento muy agradecida, esto es increíble. Está magia, este momento hermoso, está conexión espectacular que tuvimos fue nuestra. Te amo Ciudad de México".