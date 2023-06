Spider-Man imparable: alistan live action de Miles Morales y cuarta película con Holland y Zendaya

Spider-Man: Across the Spider-Verse finalmente llega esta semana a los cines para continuar con la historia de Miles Morales, que desde su primera cinta, conquistó al público y fue ganadora de un premio Oscar por Mejor Película Animada en 2019.

Con motivo del estreno de la segunda parte, Variety a dado a conocer una entrevista donde la productora Amy Pascal confirmó que sí habrá una cuarta película de "Spider-Man" con Tom Holland y Zendaya.

No te pierdas: Una mosca parada en la pared: así llegó a Stan Lee la idea de Spider-Man

"¿Que si vamos a hacer otra película? Por supuesto que la haremos. Estamos en el proceso, pero por la huelga de escritores, nadie está trabajando. Todos somos simpatizantes y hasta que finalmente eso quede arreglado, comenzaremos con la cuarta parte”, dijo Pascal.

Por su parte, el jefe de Sony, Tom Rothman, fue mucho más cauteloso sobre la continuación de la famosa saga y dijo a modo de broma: "Si te lo dijera, tendría que matarte".

Sin embargo, este no será el único proyecto que tendrán en puerta pues Pascal también reveló que “Spider-Man: Across the Spider-Verse” tendrá una tercera parte entre el próximo año llamada “Beyond the Spider-Verse”.

Y por si lo anterior fuera poco, también adelantó que se está trabajando en una película live-action de Spider-Woman y Miles Morales, “Lo verás todo”, dijo la productora.

¿De qué trata Spider-Man: Across the Spider-Verse?

La primera película fue una especie de historia de origen, donde vemos cómo Miles Morales, un adolescente común y corriente, se transforma en Spider-Man después de que Peter Parker desaparece.

Mientras Miles descifrar sus nuevos poderes, descubre que existen dsitintas versiones de Spidey dentro de universos paralelos, los cuales terminan por conectarse con un peligroso hombre que está probando una nueva tecnología para destruir al multiverso entero.

así que las distintas versiones deben trabajar juntas para detenerlo.

Por lo que en Across the Spider-Verse, Miles se encuentra nuevamente con Gwen un año después y se da cuenta que ahora ella está formando un equipo de distintas versiones de hombres araña, que deben trabajar juntos para proteger al Multiverso y evitar su destrucción.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En esta segunda parte, Shameik Moore regersa como como Miles Morales y Hailee Steinfeld como Gwen Stacy. Dirigida por Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers, el filme se estrenará el próximo 6 de junio