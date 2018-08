Alma Cero no necesita casarse para ser feliz al lado de Carlos Espejel

Alma Cero es la pareja sentimental y laboral de Carlos Espejel, juntos coproducen la obra de teatro Las 3 familias, derivada de la telenovela del mismo nombre que ambos protagonizaron para Televisión Azteca.



Claridosa como es, Alma señaló que ella no necesita un documento oficial de matrimonio para ser feliz al lado de Espejel.

“No creo que haya boda, haremos una fiesta si nos da la gana, pero tanto como firmar un papel, yo no lo voy a hacer y no porque haya quedado asustada, sino porque los dos somos personas trabajadoras, aquí no necesitamos un matrimonio para la repartición de bienes. Eneste siglo la mujer y el hombre son igual de valiosos, así que un papel no es necesario, lo que si se necesita el es el respeto a la pareja y el matrimonio es otra cosa”, detalló.

Alma también dedicó unas palabras a su expareja Edwin Luna, líder de La Trakalosa y actual juez en el reality La Academia, a propósito del nacimiento de su tercera hija Gianna. “Espero que ahora sea más feliz, que esa bebita lo llene y no se mantenga en ese continuo vacío que lo hace cambiar y volver a tener otra pareja y no sentirse contento con lo que tiene. Ojalá sea la lucecita que él necesita para estar tranquilo y disfrutar todo lo que tiene es un hombre talentoso, que la gente quiere mucho, su familia lo quiere mucho, sus hijos lo adoran, es un hombre con muchas bendiciones”.

Sin aclarar si cada domingo lo ve por televisión, confirmó que la amistad entre ambos prevalece, “siempre bendiciones para él. Siempre vamos a ser amigos, siempre nos vamos a querer mucho. Creo que fue la pareja correcta en el tiempo correcto y en el momento de mi vida. La única constante es el cambio”.

Destacó que al conocer el nacimiento de su tercera hija lo felicitó. “Le dije flaquito lindo muchas bendiciones con tu bebé y recuerda que la felicidad está siempre dentro de ti, estés con quien estés y vayas donde vayas”.

Alma Cero, al ser pareja de Edwin Luna en su momento, perdió un bebé, también habló de este triste episodio de su vida.

“Tú sabes que sí, como mujer obviamente dices como me hubiera gustado ser madre otra vez. Dios siempre planea todo y si soy una mujer creyente que todas las cosas se acomodan de manera correcta y que tenemos que crecer en conciencia y que todos estamos en la misma y mejor manera que podemos. Creánme que Edwin siempre vamos a ser amigos y siempre tendrá un lugar en mi corazón. Yo en el suyo, pase quien pase en nuestras vidas”.

¿Cómo superaste la pérdida de tu bebé que en su momento que salió a la luz pública?

“Bueno yo no lo quería sacar en ese momento, para no aguadarle el momento a nadie. Yo soy una mujer creyente de que no tienes que brillar oscureciendo a otra persona. Salió una cosa de verdad de corazón espontánea. Yo sé que Edwin quiere tener más bebés, ya tiene tres hijos, ‘hágase cargo jovencito de sus bebés’. También entiendo que yo tengo un hijo de 21 años, también entiendo la vida pasa y que hay momentos absolutamente para todo y que si ese bebito que venía en camino, no venía bien, Dios por algo me mandó una lección enorme. Claro que se siente. Como mujer te causa dolor, un profundo aprendizaje es más importante. Yo no creo en el sufrimiento, si en el dolor, porque es inminente y el sufrimiento si es algo que tú puedes elegir y en ese sentido, siempre he creido aprender y soltar”.

Y ahondó en torno a manera de mensaje a las madres que pierden a sus hijos, “el cielo está lleno de angelitos y Dios llama a todas esas almas que dejan algo y experiencia en nosotras. Y no quiere decir que la mujer este defectuosa o enferma o tenga algo malo, simplemente es una cuestión que pasa, que agradezcan esa alma, yo le puse un nombre, y está en mi diario”.

Y finalmente dijo que el show de comedia de teatro Las 3 familias mexicanas, “este hijo es importante para los dos es nuestro hijo teatral que es el show de comedia que estamos presentando, con todo nuestro trabajo, cariño, toda nuestra pasión y esperamos que nos responda el público”, concluyó