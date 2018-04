Álvaro Díaz escapa del reguetón y busca lugar para su música en México

Con la incursión en la carrera de publicidad y después en la facultad de leyes en su natal Puerto Rico, Álvaro Díaz dejó todo atrás para abrazar eternamente su sueño, la música, y dedicarse al cien por ciento en la promoción de sus canciones que escribe y llena de arreglos rítmicos.

“Apenas me van a empezar a conocer aquí en México, pero yo ya llevo tanto tiempo viniendo a su país y en internet ya tengo más de 40 videos arriba, la gente los ve y poco a poco saben quién soy yo”, expresó el joven talentoso que clasifica su estilo en “música alternativa”.

“Voy y vengo seguido, ya me encariñé con la comida mexicana, me voy y extraño los tacos que tanto me gustan”, dijo entre sonrisas Álvaro, quien reveló que también está involucrado en los arreglos musicales para otros artistas, pues su trabajo se ha enfocado en los estudios de grabación.

Conocido como Álvaro Díaz, pues no quiere usar un seudónimo sino su propio nombre ahora cuenta con 26 años de edad pero comenzó desde chico su gusto por el hip-hop (el rap en específico) Álvaro platica que comenzó su introducción a este género improvisando en pistas y grabando desde tiempo atrás.

“Como todos empecé sin dinero, así que lo poco que tenía lo invertía en cables, bocinas, computadoras y bueno, empecé con los samples en casa y pasaron 10 años para que viera plasmado mi primer trabajo en la calle", con lo que recibió buenas críticas y en ese momento decidió que no haría nada más.

Algo “duro” e “innovador” son los términos con los que Díaz cataloga su música, sin querer encasillarlo sólo en un género y hasta ahora, cuenta con poco más de 20 temas con los cuales han tenido gran aceptación por el público en Puerto Rico, siendo que en este lugar es muy difícil tratar de penetrar con el género que maneja, pues lo que suena por todas las esquinas de la isla es el reguetón.

“Aquí escucho que también está de moda, pero la radio dice otra cosa, hay rancheras, baladas, pop, rock, y eso es bueno, pues la diversidad me abre muchas posibilidades de éxito, en mi país, sólo suena el reguetón y ya”, comentó.

También expresó su sorpresa cuando por primera vez escuchó el ritmo del acordeón, “le dije a mis amigos que me llevaran a un concierto con el mejor grupo que lo tocara y ahí conocí a Los tigres del Norte, me encantó desde que lo escuché, así que estoy pensando la manera de utilizarlo en mi música”, finalizó.