Álvaro Soler canta a la libertad y a la vida

El cantante español Álvaro Soler, visitó el país para promocionar su nuevo sencillo La libertad, a la par que presentó la reedición de su disco Mar de colores. “La libertad habla de este derecho que tenemos en varios países donde vivimos, y que muchas veces no somos conscientes de esto, cuando fui a Cuba a grabar mis videos, es interesante ver que tienes un sitio que puede ser super bello y a la vez no tienen nada de libertad”, expresó.

La reedición de su último álbum Mar de colores, lo tiene feliz, ya que pudo incluir sus éxitos Loca y La libertad, además de ser un álbum muy especial para él ya que le permitió “hacer los estilos que me gustan, es un disco con diferentes géneros musicales, es como una historia, todas las canciones que lo conforman son experiencias personales”, explicó.

El artista quien también es Ingeniero Industrial, mencionó que la vocación de músico siempre estuvo presente en su vida. “La música ha estado conmigo desde pequeño, a los 14 años descubrí que podía cantar, y siempre he sido muy curioso con los instrumentos, de hecho toco un montón pero ninguno bien”, bromeó.

El cantautor considera que no necesita del reguetón u otros géneros musicales de moda para tener éxito, por esa razón no piensa incursionar en ese género. “Yo creo que al final mi música es bastante pop, no creo que tenga ritmos urbanos, yo me siento muy cómodo con lo que hago porque al final es lo que yo expreso, y no tengo que meterme a hacer reguetón para sonar en la radio, algún día la gente se va a cansar del reguetón y querrá escuchar otro tipo de música y ahí estaré yo”, afirmó.

Soler mencionó que al final lo importante es “hacer música que te gusta y que la sientes, lo que intento siempre es intentar plasmar un buen rollo, y llevar eso a los instrumentos, y esperar que eso llegue al público, lo importante es emocionar a la gente, eso para mí es lo más complicado pero lo más bonito”.

Finalmente reveló que su sueño es poder hacer una gira que lo lleve por varios países. “Al final el objetivo de cada artista es que su mensaje se escuche en todos lados, sería un sueño para mí hacer una gira por toda Latinoamérica, teniendo a México como gran ciudad y también visitar la magnífica ciudad de Tokio y otros países de Asia”, finalizó.