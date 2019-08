Amanda Miguel mostrará que su música sigue tan vigente

Amanda Miguel habla despacio como para darle un peso especial a sus palabras, su dulce voz contrasta con la mujer fuerte y arriesgada que proyecta en sus canciones y espectáculos, sus estudios y sus casi 40 años de trayectoria artística le han dado la certeza de que si algo tiene es talento y eso nadie lo puede poner en duda.

Originaria de Chubut, Argentina, Amanda ha asegurado anteriormente que conoce más México que su propia patria, aquí fue donde se asentó con Diego Verdaguer y donde se desarrolló la mayor parte de su carrera musical.

Considerada toda una diva, la cantante de la gran cabellera regresa al Auditorio Nacional Solita y sin ataduras, nombre de su gira y adjetivos que la distinguen. “Yo me creo una chingona y una mujer muy exitosa, muy segura, triunfadora e independiente, básicamente me siento una luchadora” expresó en entrevista telefónica para Organización Editorial Mexicana (OEM)

Famosa por temas como Él me mintió, Las pequeñas cosas o Así no te amará jamás, Amanda ha formado parte de la vida de millones de personas con sus temas. “En la vida he ayudado a muchas mujeres a despertar de su letargo porque a veces, las mujeres agarramos una situación muy cómoda en la que no nos movemos, sin molestar, sin querer llamar la atención, yo siento que la mujer tiene un lugar y las sigo acompañando en todas sus historias amorosas”.

A sabiendas de que tiene una trayectoria musical llena de éxitos, para la artista la trascendencia de sus canciones radica en la calidad con la que ha desarrollado cada uno de sus proyectos, es por eso que aunque no descarta seguir produciendo música, “por ahora no tengo nada que me fascine o que me haga grabar”.

La argentina ha sabido adaptarse a las nuevas exigencias del mundo digital, se ha integrado a las redes sociales en las que se considera “muy activa” y cree que la tecnología ha logrado “acercarnos”, sin embargo también piensa que una de las cosas negativas que ha traído esta transformación, es la rapidez con la que todo se desvanece. “Todo se ha vuelto rápido, superfluo, parece como que no queda nada, todo sale, pero en una semana ya nadie se acuerda”.

A diferencia de ello, Amanda Miguel sigue vigente, pues además de seguir llena de presentaciones, su “repertorio maravilloso” como ella misma lo llama la gente se encarga de renovarlo. “Ya sea en series como por ejemplo la de Silvia Pinal, en La casa de las flores o los karaokes que están muy de moda en las fiestas, las travestis que no dejan de cantar mis canciones, tantas cosas, mi música ha pasado de generación en generación”.

Por eso sigue cantando porque con su música ha logrado llegar a mucha gente y está convencida de que “Dios me ha regalado una voz para que la utilice para eso, una de las razones por las que sigo cantando es que hago muy feliz a mucha gente, acompaño a muchos corazones, soy una mensajera del amor, mis canciones son todas amorosas y de armonía”.

El show que se presentará en el coloso de Reforma hoy, estará lleno de sorpresas que la diva de las baladas protagonizará con un recorrido por su amplia trayectoria.