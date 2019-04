Diablo Guardián está de vuelta, estrenan segunda temporada en Amazon Prime

Los papeles que Paulina Gaitán ha interpretado en los últimos años son personajes de gran fortaleza y carácter. Es lo menos que puede hacer como actriz, dice, pues lo importante para ella es ofrecer historias de calidad a través de estas interpretaciones.

Desde Tata Escobar en la serie Narcos, Leticia Moreno en Señora Acero, hasta Ana Paula en la cinta Las niñas bien y ahora con Violeta en Diablo guardián, la actriz busca que los proyectos en los que participa sean personajes que “puedan trascender la pantalla y darle algo a la gente. Me parece importante como actores dar personajes de calidad, fuertes y capaces de tomar decisiones”, explica en entrevista con El Sol de México.

Es precisamente con Violeta con quien ha encontrado esta conexión. Sobre todo con el estreno de la segunda temporada que estrena hoy en Amazon Prime Video. “Al final de la primera ella termina creyendo que Nefastofeles desaparece de su vida y se da cuenta que no, que sigue siendo una esclava de su poder, de su dinero. Así es que en esta nueva temporada intentará darle la vuelta; hay que recordar que Violeta siempre tiene un as bajo la manga”, comenta.

Violeta ha sido un personaje que mayores satisfacciones que Paulina Gaitán ha tenido en su carrera. “Ella es una mujer empoderada y en estos tiempos es interesante ver personajes femeninos con tanto poder, con tantas ganas de luchar, de salir adelante, de darle la vuelta a las cosas, de no ser conformistas. Este tipo de personajes ahora son importantes para la sociedad en México”, explica la actriz que se popularizó por su papel de Ileana Delacroix en la telenovela Las Aparicio.

“Con Violeta me tocó crear un personaje que no tuviera miedos, una mujer que está dispuesta a hacer lo que fuere por lograr lo que quiere. Y me parece que todas nosotras tenemos una Violeta dentro, solo necesitamos pulirla y sacarla y que se divierta tantito”, dice con gran emoción.

El éxito de esta serie tiene que ver con la relación que la producción tuvo con Xavier Velasco, autor de la novela homónima en la que está basada esta serie. “Es lógico que al libro le fue muy bien luego de ganar el Premio Alfaguara, pero a la serie le vino bien que él estuviera con nosotros todo el tiempo, pues nos dio licencia para reescribir ciertas cosas mientras no se perdiera la esencia del libro”.

Además de que esta segunda temporada se vuelve más un thriller, Paulina Gaitán dice que “la magia de esta segunda temporada es que se trata del final de la historia. Van a pasar cosas muy fuertes e impactantes en la vida de estos personajes. Los nuevos capítulos traen este punch que se necesitaba para cerrar estas historias”.

Las coincidencias que ha encontrado Gaitán con Violeta también se pueden ver en Ana Paula, de la cinta Las niñas bien que actualmente se encuentra en cartelera. “Es alguien a quien le toca enfrentarse a toda esta bola de cabronas”, bromea la actriz, en referencia a las mujeres de clase alta que abarca esta historia inspirada en las crónicas de Guadalupe Loaeza.

“Ana Paula tiene ganas de entrar en este grupo de mujeres con todo, que nacieron en cuna de oro, y de repente se da cuenta que no vale la pena si está lleno de basura, de gente que habla a las espaladas. Y eso nos pasa en la vida misma. Obviamente tienes que tener una luchita porque en bastantes lugares de México seguimos siendo clasistas, entonces creo que se vuelve un complejo”, concluye.