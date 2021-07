Amigos recuerdan a Alfonso Zayas: “El cielo llora de risa porque ya llegó ahí”

“Por eso está lloviendo tanto. El cielo está llorando de risa, porque ya llegó Alfonso”, expresó Humberto Elizondo, a quien Alfonso Zayas acompañó en su carrera sindical, además de coincidir en varias películas.

El adiós al actor fue en una agencia funeraria de Félix Cuevas, en la Ciudad de México, donde se realizó el funeral privado, en el que estuvieron sus nueve hijos y sus amigos.

"Alfonso Zayas Inclán es un actor que marca un antes y un después. Antes de las películas de Zayas y después de las películas de Zayas. Es un comediante que marcó una época que representa la comedia mexicana popular, al comediante mexicano lo quiere el pueblo, no la élite. Fue el artista más taquillero del cine mexicano durante muchos años entre las décadas de los 70 a los 90”, declaró el exlíder de la ANDA.

Humberto Elizondo, quien actualmente graba la serie de Malverde: El santo patrón, de Telemundo, tiene gratos recuerdos de su compañero y gran amigo. "Coincidimos en infinidad de películas, en televisión, en giras teatrales y fue mi principal apoyador en los comités electorales para que yo fuera secretario general de la ANDA, me acompañaba en mis giras de proselitismo, éramos muy amigos y siempre estuvo a mi lado en mi gestión durante los cuatro años, de 1994 hasta 1998”.

Afirma Elizondo Kaufman que un artista como Alfonso Zayas es difícil de definir. Pero fue un hombre "bendecido". Todo aquel que se dedique a hacer reír a los demás, lo está, agrega, "ahí incluyo a mi madre Fanny (la entrañable Vitola), porque el que tiene como profesión divertir y entretener a los demás es una bendición. Y Zayas precisamente a eso se dedicaba, a hacer reír, era muy gracioso, muy divertido, un gran compañero de fiesta. En esta carrera hay tres pasos: uno que sepan quién eres, dos que sepan cómo te llamas y tres que paguen por verte. Y a Alfonso Zayas, pagaban por verlo".

Lalo El Mimo y El Pirruris se despiden de su compadre

"Gracias por existir...", con estas palabras se despidió Eduardo de la Peña, Lalo El Mimo, de su compadre.

"Recuerdo que al hacer la obra Las Ficheras en el año 1960 en el Teatro Principal, dirigidos por Rafael Banquells, fui padrino de bautizo de su primogénito Eduardo Zayas y después tuvo con mi comadre Barbarita a Alfonso Zayas Jr. Desde ahí fuimos compadres, amigos, y él le puso Lalo a su hijo por mí, y mi mamá y yo lo bautizamos en la Catedral", recordó.

Desde las 11:30 horas del viernes estuvo en la agencia funeraria para despedir a uno de los actores más taquilleros del cine en su momento. "No quise verlo ahorita en su caja, lo quiero recordar tal como era, alegre, contando chistes desde que éramos muy chavos los dos en la década de los 60; y le dije a mi hija Maricarmen que también estaba en la sala, no quiero que a mí me vean mi rostro en el féretro, no, no".

Lalo El Mimo estuvo dándole palabras de aliento a Rafael Inclán, primo hermano de Alfonso Zayas. También llegó Luis de Alba El Pirruris.

"Vamos a decirle Luis y yo al productor de la obra Y que nos Coge la Pandemia, el señor Enrique Gou, que hagamos un espacio este fin de semana para que en las funciones de sábado y domingo le dediquemos un minuto de aplausos a mi compadre Alfonso, porque yo entré a la obra en su lugar, ya que se puso malito y no pudo subir a este escenario", comentó a El Sol de México.

Lalo El Mimo comentó que vio a su ahijado Lalo Zayas, quien acompañó un rato a su papá en la funeraria y luego se regresó con su mamá, Bárbara, que se puso mal por la muerte de su exesposo.

También recordó que cuando Alfonso Zayas y María Victoria grababan La Criada Bien Criada, "yo estuve en ese programa que lo dirigía El Papi Cortés, a mí me daban personajes ocasionales, lo hice por algún tiempo y luego ya estuve de estelar en otros y desde ahí nos hicimos amigos de La Toya".

Hicieron juntos infinidad de películas, entre otras El Vecindario 2 bajo las órdenes de Gilberto Martínez Solares.

En los foros de grabación, frecuentemente Luz María Aguilar coincidía con Alfonso Zayas: "Fue un compañero maravilloso, siempre galante y respetuoso de sus compañeras, siempre de buen humor”.

“El programa La Criada Bien Criada con mi comadre María Victoria y Hogar Dulce Hogar con mi gordito Sergio Corona y yo, nunca estuvieron en rivalidad, en esa época de grabación y transmisión, a nosotros nos daba gusto cuando ellos tenían más rating y lo festejábamos tomándonos un café cuando íbamos a las asambleas del sindicato ANDA", recuerda la actriz.

"Alfonso y yo coincidíamos mucho en Televisa y en la ANDA conviví mucho con él, con su primo hermano Rafa Inclán, son una familia maravillosa. En verdad estoy preocupada por Rafa, porque eran como hermanos, son familia, son todo".

Luz María Aguilar asegura que todos los que conocieron a Alfonso Zayas guardarán "un recuerdo maravilloso de él, era una persona que siempre estaba de buen humor, tenía un piropo para darte, algo bonito que decir siempre a tu persona. Los que lo conocimos no vamos a olvidarlo porque era tan lindo, siempre fue un caballero".

En declaraciones a la entrada de la agencia funeraria donde fue el velatorio, la familia confirmó que el actor será sepultado este sábado en el Panteón Jardín, junto a sus padres, como era su deseo. También que los últimos meses tuvo altas y bajas en su salud, pero alcanzó a celebrar sus 80 años en casa y con su familia.