AMMACC honrará con Ariel de Oro 2018 a la estrella Queta Lavat

Queta Lavat, estrella de la época de oro del cine nacional y sobreviviente de la película clásica de los dos máximos ídolos de México Jorge Negrete y Pedro Infante, Dos tipos de cuidado, con gran prestigio y trayectoria también en televisión y teatro, ahora que se le honrará con el Ariel de Oro 2018 por parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMACC este 5 de junio en el majestuoso Palacio de Bellas Artes.

“Cuando se me notificó no esperaba tal noticia a mis 89 años de edad, pero sí lo deseaba, sí lo anhelaba desde hace mucho tiempo, porque me inicié en la actuación a principios de los 40, sin imaginarme qué tan larga iba ser mi carrera

”, declaró en entrevista con El Sol de México.

De nombre real Enriqueta Margarita Lavat Bayona, ante la pregunta de a quién le dedicará la estatuilla de oro en su gran noche de premiación, expresó por demás añorando esa etapa en que sus padres don Francisco Lavat Verástegui y su señora madre Edelvina Bayona Oropeza, le ayudaron a poner los cimientos, “fueron ellos los primeros en impulsarme en la actuación, a ellos se los voy a dedicar”.

Dos tipos de cuidado, 1952

La madre del periodista Pablo Carrillo con más de un centenar de filmes así como de telenovelas y obras de teatro, esta última faceta en la que está vigente con la historia Conversando con mamá, se refirió a cuál historia fílmica es de sus consentidas.

“De muchas de mis consentidas tengo preferencia por la que está vigente y fue estrenada hace 72 años (Dos tipos de cuidado) y que continúa en el gusto del público porque es una trama hermosa, blanca y con la que te pasas dos horas maravillosas con dos amigos que tienen una enemistad por causa del amor por las mujeres. Encarné a Genoveva, la novia despreciada de Jorge, pero al fin la novia”, reseñó doña Queta.

Su historia como artista

Queta Lavat nació en la Ciudad de México en 1929. Sus padres fueron Francisco y Etelvina. Fue parte de seis hermanos, entre ellos, Jorge Lavat y José Lavat, también artistas. Antes de entrar a la actuación, tomó clases de baile; y fue en ese entonces gracias a su amiga María Elena Marqués que tras ganar un concurso de actuación, tomó la decisión de incursionar en el cine. Apadrinada por Jorge Negrete actuó en Así se quiere en Jalisco en 1942, y siguió trabajando en tramas como Me he de comer esa tuna, Camino a Sacramento, Un gallo en corral ajeno, Tal para cual y su consentida Dos tipos de cuidado. Más un centenar como parte de su filmografía.

Su gran amiga de toda la vida

Entrañable fue en su vida su gran amiga la también actriz del cine de oro, María Elena Marqués; quien no conforme con ayudarla y darle tips en el mundo de la actuación, fue quien le presentó a Armando Carrillo Ruiz, quien fue su esposo por 43 años con un noviazgo previo de ocho años.

Mejor carta de recomendación no pudieron ser las palabras de María Elena, al conocer a Armando: “Me dijo: Te voy a presentar a un muchacho soltero, decente, trabajador además de guapísimo”, recordó.