Ana Bárbara asegura vivir una de las mejores etapas de su vida

Ana Bárbara está completa, dichosa, llena de alegría, pero ella misma reconoce que la melancolía también forma parte importante de su vida y de su inspiración para componer temas dedicados al amor y el desamor, “abrazo la vida tal y como es, mis hijos también me llenan de alegría y es el motor para componer temas alegres, levantarme y salir otro día más a trabajar”, señaló la cantautora.

Entrevistada previo a su concierto que ofrecerá esta noche de viernes 26 de abril en el palenque de Texcoco, la llamada reina grupera, aseguró que el público escuchará sus grandes éxitos, además de algunos nuevos como el tema Solos, interpretado al lado de Christian Nodal y que ya tiene más de 20 millones de visitas en YouTube.

“Será una noche especial, tiene mucho tiempo que no me presento y es un gusto ver que mis fans ya me preparan una lista de canciones que quieren escuchar para esta noche, la tecnología es buena, antes tenía que llegar a los palenques y que la gente hiciera su petición y muchas veces improvisar, pero ahora ya sé en gran medida, lo que van a querer escuchar, así que vamos mejor preparados”, expresó.

La originaria de San Luis Potosí reconoció que ahora sus hijos la guían en muchas cosas y le aconsejan cómo debería de ser su carrera. “Claro que opinan sobre ello, pero no estamos haciendo mal las cosas, sigo de gira por Estados Unidos con Mi revancha tour, estoy escribiendo nuevas canciones y ya estoy lista para presentarme el próximo 11 de mayo con Paquita la del barrio y Marisela en el Auditorio Nacional”, señaló.

Sobre su permanencia en el gusto del público, Ana Bárbara dijo que está en un buen lugar, “mi tema con Christian Nodal va bien, lleva hasta ahorita 20 millones de visitas, eso es un balance positivo”, expresó, aunque dijo que, por el momento, no tiene planeado un dueto con alguien más.

Hace unos días, la cantante acudió a la premiere de la película Avengers: Endgame, acompañada de sus hijos Paula y Jerónimo y ahí reveló que su personaje favorito era la Mujer Maravilla, “sí ya sé, mis hijos me pegaron una tremenda regañiza, pero a mí me preguntaron sobre mi superhéroe favorito y respondí, no sabía que iban a sacar mi declaración de contexto, pero ya pasó, de eso está llena la vida, de historias que contamos y siempre nos sacan una sonrisa”.

Respecto a lo sentimental, Ana Bárbara sólo dijo que está feliz y plena, “te digo que la vida está llena de sorpresas, la inspiración está por todas partes y a mí me va muy bien porque estoy rodeada de cosas que me inspiran a componer más y más canciones”.

Con 25 años de carrera, ha logrado tener más de 30 temas en el top ten de popularidad, ha compuesto más de 60 temas y realizado presentaciones en más de 15 países, razón por la cual, sus seguidores la llaman La reina grupera.

Cuestionada sobre si en el futuro alguno de sus hijos abrazará la carrera musical, dijo que no hay nada escrito, “cada uno tiene su propia personalidad, eso me encanta de mis hijos, defienden sus preferencias y fíjate que son muchos, así que cuando platican sobre un tema y no están todos de acuerdo, se arma un debate muy grande y escandaloso, eso me gusta, que defiendan sus creencias; aunque debo de decir que hay quienes tienen vena para cantante, otros para la actuación y quienes desean hacer una carrera que nada tienen que ver con el espectáculo, yo los apoyo en todo y ya veremos más adelante qué es lo que quieren hacer, a mí sólo me toca apoyarlos”.

Por último, reveló que su vida familiar es muy estable y que la convivencia con sus hijos es increíble, “me la paso divertido con ellos, agarramos el karaoke y compartimos nuestros gustos musicales, salimos de compras, vamos a eventos sociales, colaboramos en campañas de ayuda social y hasta comparto recetas de cocina, si quieren saber más, entonces síganme por mi canal de YouTube La vida Bárbara”, finalizó.