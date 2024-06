Ana Bárbara y Fey le cantarán a la comunidad LGBTQ+ en “Dancing Queens”

Para celebrar el mes del orgullo, Fey y Ana Bárbara unirán su talento al de Gloria Gaynor y Marta Sánchez en el espectáculo “Dancing Queens”, una fiesta musical en la que el amor y la libertad serán lo más importante.

“Vamos a dar puro amor, a compartir las cuatro. Vamos a unirnos para entregar amor que de eso se trata estar arriba del escenario”, mencionó Fey en la presentación del concierto.

Con segmentos dedicados a cada una de las cantantes, el espectáculo dará un recorrido por los temas más reconocidos de cada una, adelantó Ana Bárbara.

Gossip En pleno escenario, Yuridia le anuncia a Matías Aranda, su esposo, que tendrán otro bebé

“Te vuelves loco, de una canción de un género te vas a otra, luego al pop, al regional, al inglés, al español… cuando vimos la lista dijimos ‘la gente no va a poder bajar nunca’. Son puros éxitos”, mencionó.

Ambas artistas agradecieron y dieron la importancia al apoyo que sus carreras han tenido por parte de la comunidad LGBTQ+.

“Tengo el honor y el gusto de decirles que la comunidad me ha abrazado, me ha sostenido. Me cuidan, me protegen, Para mi han sido soporte emocional. ¿Saben que son la comunidad gay para mí? ...pedazos de mi alma”, mencionó Ana Bárbara, refiriéndose a la estrofa de su canción “Los busqué”.

Por su parte, Fey expresó: “Me han hecho sentir que puedo volar, que puedo ser libre y me dan alas. Soy feliz celebrándoles. Queremos regresarles todo ese amor que nos han dado”, dijo Fey.

“Nací en una familia con todo el amor y la aceptación hacia todos. Siempre he sido muy de luchar por el derecho a ser feliz y libre”, añadió la cantante de “Azúcar amargo”.

Novedades en sus repertorios

Fey y Ana Bárbara llegarán a “Dancing Queens” con novedades, mientras Ana Bárbara estrena “Mi rey, mi santo” a dueto con María José, Fey lanza “Bailando por ti” con Esteman.

“Es una canción que una vez más siento que va a pintar de colores a todos. Trae una energía muy ligera es totalmente para bailar”, comentó Fey.

Por su parte, Ana Bárbara dijo haber disfrutado colaborar con una de sus más cercanas amistades en la industria, en un tema que fue escrito por ella. Asimismo, aseguró que siempre cuida el mensaje que lleva en sus composiciones.

Fey y Ana Barbara bailan. / Fotos: Omar Flores / El Sol de México

“La música de alguna manera tiene influencia en los chavos. Puede ser pícara pero siempre tratando de ser consciente. Trato de cuidar mi contenido al máximo y de mandar mensajes bonitos. Siempre cuidando la mente de mis seguidores”, mencionó.

“Dancing Queens” se celebrará el 30 de junio en la Arena Ciudad de México.

Ana Bárbara aprende lección de vida

Después de vivir una experiencia cercana a la muerte este martes en una playa de Cancún, Quintana Roo, en la que fue arrastrada por la corriente del mar, Ana Bárbara se mostró afortunada de haber podido salir ilesa de dicha situación.

“Apenas me estoy recuperando, siento que ya empezó la tortícolis. Volví a nacer, de hecho, no pude dormir. (Estoy) muy feliz de que mi hijo esté saludable”, dijo sobre José María Fernández.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana Bárbara (@anabarbaramusic)

“Estar aquí y respirar después de que casi ya no lo iba a hacer es una gran lección de vida. Lo celebro con ustedes porque todavía quedan más años de la bandida”, explicó.

“En realidad, yo ya me estaba despidiendo de este mundo y mi dolor fue verlo regresar y saber que se podía ir conmigo. Estábamos juntos, pero yo me quedé atrás y él me ayudó. Estoy tratando de superarlo”, dijo.