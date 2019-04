Ana Brenda mantiene relación cordial con su ex novio

Ana Brenda Contreras regresó a México luego de estar filmando en Atlanta, Georgia la segunda temporada de la serie Dinasty, su primer proyecto en inglés después de haber grabado su última telenovela Por amar sin ley.

Recién desempacada de los Estados Unidos, la actriz acudió a un evento de joyas de la que es embajadora donde nos compartió cómo fue esta experiencia nueva para ella. “Estoy contenta tuve que reiniciar la memoria, ser profesional y disciplinada, simte había olvidado un poco (el inglés) por hacer televisión tanto tiempo se te olvida y hay que empezar de cero”, dijo.

También confirmó que terminó su relación con el español Iván Sánchez y ahora se encuentra mejor que nunca, tanto que le cayó muy bien la soltería. “Estoy en mi mejor momento en todos los sentidos y todo para adelante”.

Al mismo evento llegó su expareja, de quien expresó lo mejor después de su rompimiento en diciembre del año pasado que dejaron ver en sus redes sociales.

“Soy una mujer normal que tiene un exnovio. Terminamos bien, todo está perfecto, él es increíble, le deseo lo mejor y ahorita lo voy a saludar con mucho cariño y es una noche de brillar, de estar felices porque somos buenas personas”, detalló la actriz.

Sobre si podría haber un reencuentro, expresó que no le gusta hablar de lo que pudiera suceder. “Ahora estoy feliz así, no digo sí, ni no, sé que estoy muy bien y ya veremos qué pasa”.

Asimismo, aseguró que no todo en la vida hay que tomárselo en serio, ni lo que se hable de ellos después de una sana separación. “La vida no es esto ni las luces, no hay que tomarse tan en serio la carrera y los chismes porque no saldríamos de la casa”.

Por su parte, Iván Sánchez también recién llegado de España donde tiene a su familia y radica por largas temporadas, habló sobre su expareja señalando que terminaron bien y su relación es de amistad. “Sí es buenísima, quedamos súper bien y disfrutemos todos la noche”.

Los actores acudieron a la alfombra roja de la marca de joyas Tous donde ella es embajadora y el español fue invitado a presentar la campaña Stay Tender. Al evento también llegaron Alejandra Barros, Estefanía Ahumada, María Ibarra del Villar, Ela Velden, entre otros.