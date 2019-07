Ana Ciocchetti no le tiene miedo a El Exorcista

La actriz Anna Cioccetti saborea las mieles del éxito con su participación en la serie La Reina del Sur 2, donde interpreta a Marietta Lancanster, pero repite ese gusto ahora que es parte de la obra El exorcista, donde da vida a Chris McNeil.

“Estoy viviendo una fiesta para mí, estoy feliz con el estreno de El exorcista, es una historia que te atrapa con una producción que está espectacular. Y bueno, aunque muchos me han preguntado si soy supersticiosa, en mi camerino no tengo ni amuletos ni cosas que me protegan de la maldad”, confirmó la rubia actriz.

“La obra es fantástica, que a pesar del tema tan oscuro es una obra tan luminosa, debido a que la gente ríe, aplaude, salta de sus butacas y esperamos que los espectadores se den un tiempo para venir a verla en el Ramiro Jiménez Rueda”.

Cuestionada sobre sucesos paranormales, la actriz dijo que ni en los ensayos o durante las funciones ha experimentado algo anormal, “la verdad ahorita no, sin embargo; te voy a contar que cuando se estrenó la película El exorcista pues era muy chica, pero cuando tuve 15 años, me reuní con amistades y la vimos, pero cuando me dejaron en mi casa para mala fortuna, no estaban mis papás y que se va la luz, ¡No sé que pasó!, bueno sigo creyendo que la mente es tan poderosa y yo aterrada. Regresa la luz y sentí que estaba temblando, salgo y estoy parada en la puerta, de un lado, estaba el cuarto moviéndose y del otro lado, no se movía nada. La verdad siempre he sentido que debió haber una explicación lógica. Esa fue mi experiencia”.

Para Ana el montaje de El exorcista destaca por la codirección de Fernando Reyes y Alex Herrera, quienes han obtenido un buen resultado.

Por último, adelantó que existe la opción de que esta producción realice gira por el interior de la República mexicana.