Otra ex de Lapizito se suma a la acusación de violencia de Fer Durán: pensé que era la única

Fer Durán, exnovia del hermano de Gomita conocido como Lapizito, compartió que estuvo dentro de una relación tóxica. Aunque la influencer no mencionó específicamente a Alfredo Ordaz, el hermano de la participante de La Casa de los Famosos, su hermana Carol confirmó que era él.

En el podcast de Un Tal Fredo, Fer Durán aseguró que Lapizito le tenía “celos” a su sobrino, por lo que la influencer decidió dejar de visitarlo porque cada que lo hacía “era otra pelea” con el conductor. Sumado a ello, recordó que el hermano de Gomita también le jaló el cabello, acción por la cual casi se lo lleva una patrulla.

Hasta el momento, hay tres acusaciones públicas hacia Lapizito por sus actitudes violentas. Al testimonio de Fer Durán, se sumó Gomita y ahora Ana Cisneros, la expareja más reciente de Alfredo Ordaz.

No voy a poner mi vida en riesgo por poco de cariño: Ana Cisneros sobre Lapizito

Tras la mala experiencia que tuvo Fer Durán con Lapizito, Ana Cisneros, la más reciente exnovia del comediante, reveló que vivió situaciones similares. Pero, tras haber terminado con él hace tres semanas, aún no siente “el valor de decir las cosas”, porque sigue “en shock”.

Ana Cisneros aseguró que Lapizito le “hizo creer” que era a la única de sus parejas que había tratado mal, por lo que la influencer sentía que ella había causado esas actitudes en su contra.

Yo sí pensé que era la única y que era mi culpa que él me había hecho eso.Ana Cisneros.

Por la reciente ruptura, la influencer reveló que aún no siente la seguridad de contar “gráficamente” los malos tratos que recibía durante el vínculo amoroso que tuvo con Lapizito.

Todavía no siento esa fortaleza de decir todo gráficamente y específicamente, porque no tiene nada que me alejé de ahí. Ana Cisneros.

En su momento, Ana pensó en revelar la violencia a la que la sometió Lapizito, pero se detuvo porque pensó que “nadie le iba a creer” debido a que asegura que el comediante es muy “bueno mintiendo”.

Me daba miedo que no me creyeran y que me juzgaran de querer llamar la atención. ¿Para qué hablo?Ana Cisneros.

Aunque la influencer no hizo su acusación pública, recurrió a la mamá de Lapizito para contarle la situación. La señora le dio palabras de apoyo y le dijo que si quería hablar que lo hiciera, además le recomendó meterlo a un psiquiátrico.

Le aviso a su mamá y va a hacer algo para ayudarlo, pero no puede, no es justo que una persona esté así como si nada.Ana Cisneros.

Finalmente, Ana Cisneros aseguró que no volverá con Lapizito: “No voy a poner mi vida en riesgo por un poco de cariño”, enfatizó.

Espero que se trate y vaya a un psiquiatra para mejorar su vida.Ana Cisneros.