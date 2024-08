Fan le pide toalla sudada a Ana Gabriel, descubre la reacción de la artista

Mientras algunos fanáticos van para escuchar éxitos como “Ay amor” o “Simplemente amigos”, hay algunos que acuden solo para intentar recibir algo de Ana Gabriel, incluso una toalla sudada.

Ese fue el caso de un fan que este martes asistió al Auditorio Nacional con una pancarta pidiéndole que le aventara su toalla, pero aunque logró llamar la atención de la sinaloense, ésta se negó por una razón.

“Dije que ya no iba a dar ninguna toalla porque realmente están muy sucias, en ellas me sueno, me saco los mocos, me seco el sudor y alguien por ahí me dijo que yo estaba para entregar mi canto, mi amistad, mi voz, mi música, pero no entregues más allá, así que por eso ya no he regalado las toallas“, contestó la cantante a la petición.

“He hecho bromas con la mentada toalla porque a los 68 años yo ya no uso toalla”, dijo entre risas.

Ese fue uno de los tantos momentos divertidos que compartió Ana Gabriel en su primer concierto, de cinco que tiene planeados en la capital, en el cual se sintió como si estuviera en su casa. La Ciudad de México no sólo arropó a la cantante, sino también le abrazó el alma.

A pesar de ser un recinto muy grande, para la cantautora, el Auditorio Nacional es uno de los lugares donde más disfruta cantar esto debido a que logra tener una cercanía con su público, puede compartir su música, su cariño y su esencia con el que está ubicado muy cerca del escenario, como el que se encuentra en la última fila, de arriba del Coloso.

Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.com

“Llegué cuando era conocido Distrito Federal y llegué con todo un morral lleno de ilusiones que siguen aquí conmigo y que no se van a ir. Cada que tengo oportunidad de pararme en un escenario siento las mismas mariposas, la emoción, las mismas ganas de llenar con mi canto y la responsabilidad grande de no fallarles”, aseguró la compositora.

Minutos antes de las 21:00 horas, vestida con un traje color blanco, una fajilla negra, combinados con una gran sonrisa, la cantante originaria de Guamúchil, Sinaloa salió al escenario para ofrecer una gran fiesta por la celebración de sus próximos 50 años de carrera, que cumplirá este 15 de septiembre.

Ana Gabriel de 68 años de edad dejó más que satisfechos a su público porque, en casi tres horas, logró integrar cada uno de sus éxitos como “Cosas del amor”, “Tú y yo”, “Mar y arena” y “Evidencias”.

La artista se acompañó de 12 músicos en escena distribuidos a lo largo del entarimado y en algunas canciones se engalanó con el Mariachi Nuestro México, con los que no perdió la oportunidad de cantar “México lindo y querido”.

“En los lugares que he estado, en varios países y ciudades he sentido un orgullo tan grande llevar la bandera de México en mis hombros, eso de verdad que me llena de mucha alegría poder sostenerla porque es una responsabilidad muy grande, pero llegar a México es como mexicana el compromiso más grande porque ésta es la primera vez en casi 50 años que yo hago un recorrido tan importante por mi país.

“México me costó mucho, pero también no es menos cierto que lo que cuesta lo valoras, por eso es que hasta el día de hoy yo como artista me sigo cuidando, sigo respetando al artista por ustedes, para salir con la frente en alto y diga: México aquí estoy y que ustedes como mexicanos también se sientan orgullosos de esta mexicana”, expresó.

“Y aquí estoy”, “Mi talismán”, “Huelo a Soledad”, “Siete veces, siete más”, “Que te vaya bonito” fueron algunas de los sencillos que interpretó a lo largo de la noche.

“Llevo casi 50 años de carrera, no sé cuántas canciones han llegado al corazón de ustedes, lo que sí sé es que hay canciones que no cantaba en el concierto y las tuve que poner, hay una que no quité esperando porque realmente no la cantaba nunca en México, solo la cantaba en Colombia, pero en los últimos dos años de concierto, de gira me he dado cuenta que no la puedo quitar, ojalá en México la quieran”, dijo previo a cantar “Hechizo”.

El público cantó canciones desgarradoras como “El cigarrillo”, “Es demasiado tarde”, “Luna” y “Sin problemas”, algunos de los asistentes incluso derramaron lágrimas al interpretar dichas letras.

María Guadalupe Araujo Yong, su nombre real, cerró con broche de oro su fiesta interpretando temas como “Mi gusto es”, “Ay, amor” y “Simplemente amigos”.