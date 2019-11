Ana Gabriel se despide de México

Tras agotar seis conciertos en el Auditorio Nacional, Ana Gabriel se despidió de su público mexicano. La cantante ofreció los últimos dos shows de su gira Estamos a tiempo. Sonriente, llena de energía y con mucho ánimo ante 10 mil asistentes que no pararon de ovacionarla, de cantar temas como Destino, No te hago falta y un popurrí de Soledad, Es el amor quien llega y Mar y arena, para abrir la velada.

Vestida con una túnica azul, la cantante recorrió temas como Baila el reggae, El cigarrillo, Cómo olvidar y Es demasiado tarde, donde fue tal la emoción que tuvo que limpiarse una lágrima. Sin embargo, fue cuando apareció el mariachi que el público enloqueció: “¡Les dije que traía todo!”, celebró al escuchar la ovación.

Así, Ana Gabriel rindió homenaje a Juan Gabriel y a Rocío Dúrcal. Interpretó No me digas, tras lo cual recordó la trascendencia musical de la española. “Siento

que a México le ha faltado un poquito para hacerle un homenaje a la española más mexicana. Algún día se podrá dar, porque ella llevó el mariachi en cuerpo y alma, incluso a en su propia patria”, dijo.

La cantante presentó sus éxitos Luna, Quién como tú y Ay! Amor, tras los cuales aseguró que pronto lanzará nueva música. “Este disco debía entregarlo desde el año pasado. Ahorita me están esperando las fotos, porque no me las han tomado para la portada”, bromeó.