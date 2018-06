Ana La Salvia se incorpora a la telenovela "Y mañana será otro día mejor"

La actriz Ana La Salvia se incorporó a la trama de Y mañana será otro día mejor con la caracterización de Almudena Cervantes, el primer amor de Camilo, Diego Olivera, quien es el padre de su hijo Rafael, a quien utiliza como medio para acceder y buscar reconquistar su gran amor de juventud.



En un receso de las grabaciones de la telenovela, afirmó que “Almudena llega para hacer el cuarteto, buscará ser la elegida nuevamente del corazón de Camilo, sin importarme que es casado y con hijos, aparte del mío, que es Rafael”.

La actriz reconoce que le gusta más hacer comedia que drama, “entro como una villana de comedia más que para hacer llorar. Y acepté para ser la tercera enamorada, porque ya existía el trío y me repetí por qué no hacer el cuarteto, va a ser muy divertido”.

Para Ana, la telenovela Y mañana será otro día mejor, es su segundo trabajo para Televisa bajo la producción de Carlos Moreno, quien le ha hecho empaparse de la comedia

Ana La Salvia afirmó que es muy pronto para saber si Almudena será de la simpatía del teleauditorio, aunque en la producción si ha hecho clic con sus compañeros con los que comparte cuadro como son Diego Olivera, Alejandra Barros y Angélica Vale, de quien expresó la ha salvado con algunas lagunas en el diálogo.

“El éxito de una historia, en gran parte es hacer equipo y más en la comedia, a mí Angélica Vale me ha arropado y le da continuidad a mi diálogo, porque de lo contrario, no saldrían las escenas. Y todo se ha logrado porque hay química entre nosotros cuando yo lanzó una palabra, Diego y Alejandra me apoyan también”, detalló la también conductora de origen venezolano, pero nacionalizada mexicana desde hace una década





PRIMERA EN VOTAR

Ana La Salvia como ciudadana mexicana de origen venezolano informó que hará valer su voto en las próximas elecciones presidenciales del 1 de julio, “Espero que el gobierno que llegue, que sea un gobierno que nos ayude a salir económicamente y socialmente en este país”, declaró.