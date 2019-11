Ana Serradilla, con tres estrenos en puerta

Después de haber realizado el remake de La boda de mi mejor amigo, la actriz Ana Serradilla está lista para presentar su última película, El hubiera sí existe, de la que es protagonista al lado del actor Christopher Ukerman.

“El 25 de diciembre se estrena El hubiera sí existe y el próximo año se estrenará en otro festival en Punta Cana, Nebaj, una película guatemalteca que también se va a presentar en enero, y luego hay otra película española de la que no tenemos fecha de estreno”, explicó la actriz.

Gossip Eiza González recibe premio Star Award en Festival de Los Cabos

Con El hubiera sí existe, Serradilla explora desde la comedia la vida de una mujer que tiene el poder de cambiar su propio destino, mientras que en Nebaj, interpreta a Nicole una reportera que llega a Guatemala para realizar una versión diferente a la que muestran los medios del conflicto armado en los años 80.

“Busco personajes que tengan algo que aportar, que me saquen de lo que ya he hecho antes, buenos proyectos, trabajar con buenos directores, trabajar con un buen equipo no tanto el personaje en sí, sino todo lo que conlleva”, asegura.