Ana Serradilla se estrena hoy en Doña Flor y sus dos maridos

Doña Flor y sus dos maridos llega esta noche a las pantallas mexicanas por la señal de Las estrellas y luego de haber causado varias controversias por sus promocionales cargados de erotismo, su productor Eduardo Meza confía en que el público mexicano recibirá bien esta historia estelarizada por Ana Serradilla, Sergio Mour y Joaquín Ferreira.

Basada en la historia original brasileña que llegó al público con el mismo nombre por primera vez en 1966, de la imaginación del escritor brasileño Jorge Amado, el pueblo carioca aceptó con buen agrado el enredo sensual de una mujer que tiene a dos hombres en casa, ambos son sus maridos ante la ley y Dios, pero uno de ellos falleció hace un tiempo y su fantasma regresa para cometer sus locuras y hacer dudar a su mujer de haber tomado la decisión correcta de haberse casado nuevamente, para ello, los juegos sexuales son fundamentales para convencerla de que “el otro” no fue la mejor opción para suplirlo.

A partir de entonces, su popularidad llevó a la pantalla grande su adaptación con el rol principal de Doña flor a cargo de la sensual y explosiva Sonia Braga, esto ocurrió en 1976, posteriormente Hollywood hizo lo propio con la actriz Sally Field en la década de los 80 al lado de Jeff Bridges y James Caan, quienes interpretan a los maridos. La historia llevó a la actriz a ser ganadora del Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia en 1982.

Posteriormente la televisión tomó su turno para presentar la misma historia en 1998 con mucho éxito, pues las travesuras del marido fallecido elevaron las temperaturas en un auditorio que no se perdía cada capítulo de esta historia que duró poco más de nueve meses al aire con un alto porcentaje del rating brasileño. La historia básicamente está cargada de humor, tragedia y también mucha sensualidad por parte de sus protagonistas.

Ahora, 21 años después del éxito en Brasil a cargo de Rede Globo, la empresa Televisa trae esta historia estelarizada por Ana Serradilla como Doña Flor, Sergio Mur como Teodoro, el marido terrenal, mientras que Joaquín Ferreira es Valentín, el fantasma que no se conforma sólo con toquetear a Flor, sino ayudarla en los diversos problemas que enfrenta en su pequeño pueblo.

Joaquín Ferreira, Ana Serradilla y Sergio Mur protagonizan Doña Flor y sus dos maridos / TELEVISA

La producción corre a cargo de Eduardo Meza, quien realizó el trabajo de adaptación para la televisión mexicana, aunque fue el mismo productor quien se encargó de enfatizar que esta historia que se disfrutará en México es de contenido totalmente familiar, “no se espanten, Doña flor es como cualquier mujer que puede inspirar pasiones, pero no por eso la vamos a mostrar con poca ropa, nuestra adaptación es familiar, así que no habrá nada de desnudos ni escenas que ofendan a nuestro público”, señaló.

“El guión fue adaptado por María Elena López, Fernando Casillas, Alfredo Alejandro Ballesteros, Maykel Rodríguez y Adriana Lorenza, todos ellos tienen experiencia, ellos supieron darle el tono adecuado para que el público mexicano la pueda disfrutar sin ser ofensivos, aclaro que no será tan subida de tono como la brasileña, le dimos más tintes de comedia para que se pueda disfrutar en el horario familiar”, señaló.

Para Ana Serradilla, la protagonista, el interpretar a una mujer que vuelve locos a los hombres no representó ningún problema, “la producción cuidó mucho el tono, el que no salgamos siempre cargados de sensualidad no le resta importancia a la historia y muchos menos demerita el valor del texto original, estamos lo más apagados a él pero las adaptaciones son para eso, imprimirle el sello local y aquí los momentos divertidos, cómicos, se disfrutan más”, señaló.

Por su parte el argentino Joaquín Ferreira, quien se diera a conocer en la serie Club de Cuervos, explicó que le toca interpretar a Valentín, el primer marido de Doña flor y el encargado de subirle la temperatura cada vez que se encuentra frente a su segundo esposo, aunque aclaró que aquí a diferencia de la serie producida por Netflix, no habrá desnudos de su parte, “mira, es un papel que se puede manejar de muchas formas, el encuerarte es lo más fácil, divertir al público y hacerle una tarde entretenida es más complicado, más laborioso y apuesto más por ello, no me van a ver en tanguitas, pero sí les voy a dar mucha comedia, baile, amor y picardía para que se diviertan”, señaló.

Por su parte el actor español Sergio Mur, quien interpreta aTeodoro, el segundo esposo de la protagonista y de profesión médico, afirmó que esta historia contará con los ingredientes necesarios para entretener y hacer reír al público, “en México se utilizan muchos recursos para hacer reír y divertir al público, me he dado cuenta que el desnudo no es un recurso primario para generar rating, somos actores y contamos con mucho más herramientas para invitar al público a seguir esta historia, por mi parte habrá mucha dulzura, comprensión y paciencia para que Flor se enamore de mi personaje”, expresó.

La historia se desarrolla en Tlaxcalixtlahuaca, un poblado pequeño pero en el cual sus habitantes se encargan de estar al pendiente de la vida de Doña flor, quien evidentemente, vive una vida muy diferente a la de los demás.

El elenco lo completan Rebecca Jones como Margarita Canul viuda de Méndez, madre de Flor, una mujer de carácter fuerte acostumbrada a imponerse sobre los que le rodean, aunque es una mujer de fe, evitar ir a la iglesia porque tiene una razón muy poderosa para no hacerlo, pues guarda un secreto el cual, ni sus hijos conocen hasta ahora.