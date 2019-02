Ana Torroja busca la renovación con tema electrónico

Ana Torroja no se pone el traje de vanidad, tampoco se cobija con la historia marcada por Mecano, pues ella considera que cada artista hace su propio camino y “siempre habrá un punto de partida, del cual no podemos desprendernos, pero para mí, esa historia es fantástica, aún llevo mucho de Mecano dentro de mí, soy Ana en el escenario, pero aún conservo esa autenticidad que nos convirtió en lo que somos”, señaló la cantante.

Entrevistada por El Sol de México por estreno de su nuevo sencillo Llama, la española se sinceró y dijo que no hace planes a largo plazo, “la vida me ha enseñado con unos buenos golpes a vivir el presente, el pasado ya lo dejamos atrás, pero hay que vivir el hoy, no me pongo a pensar que es lo que haré en cinco años, pues es mucho tiempo por recorrer, prefiero verme como ahora, libre, trabajadora y muy entusiasta para subirme al escenario y cantar”, señaló.

Nacida en Madrid en 1959, su padre es el II Marqués de Torroja y un reconocido Ingeniero civil, su abuelo Eduardo Torroja también es una de las figuras prominentes de la construcción en España y el linaje se cuenta muchos años atrás, donde la familia ha sido importante en la historia de su país natal.

“Eso es muy valioso para los que conformamos parte de esta familia, pero nos han enseñado a ser libres y hacer lo que queramos, pero siempre de la mejor manera, dar el último esfuerzo, el último aliento, entregarnos para ser los mejores, tuve la suerte de encontrarme con Nacho y José María en el colegio de muy jóvenes, empezamos juntos en la música en los ochenta y la historia ya está registrada, nos queda continuar con más trabajo y mucho más entrega”, aseguró.

Cuestionada sobre sus participaciones como jurado en los reality shows como Operación Triunfo y La Voz, la artista señaló que son dos formatos completamente distintos, “en uno eres muy estricto, calificas a los participantes con el mínimo contacto, no hay sentimientos que se involucren, mientras que en el otro tienes un papel más amable, los dos me encantan”, señaló.

Ana Torroja destacó que Llama, tema compuesto por Rosalía, El Guincho y Alizzz, tiene toques electrónicos, recordando un poco sus inicios con Mecano, cuando estos ritmos estaban en auge, “sí, es algo muy fresco, me gustó mucho y ya sabes lo que dicen, hay que renovarse o morir”, expresó la cantante, quien llevaba tres años de no presentar un material nuevo.

Este tema contiene ritmos electrónicos y fue lo que le gustó a la madrileña, “Sí, empecé con lo electrónico con Mecano, es como regresar a lo básico, a los orígenes, siempre es necesario dar un paso atrás para saber lo que vamos a hacer, lo electrónico siempre ha sido lo mío y este tema lo tiene con muy buenas proporciones”, expresó.

En el video promocional, la cantante presume el excelente estado de su cuerpo y presume pierna, “claro, sé que ya no soy la misma chavala de antes, pero lo mío no es quedarme en casa como abuela, lo mío es salir y hacer lo que me encante, me veo en el espejo y sí, veo que hay cosas que se han descolgado, pero digo pues que se descuelgue”, expresó una sincera Torroja con una pícara sonrisa.

Cuestionada si alguna vez el público la verá cantando bajo el ritmo del reguetón, dijo que ella siempre ha escogido hacer lo que va contra la corriente, “nunca me he dejado llevar por las modas, desde Mecano mi pelo era muy corto cuando en muchas partes del mundo los volúmenes en la cabeza estaban en auge, y ahora lo traigo muy corto, también canto en contra de las normas, Mujer contra mujer es un buen ejemplo de que no nos importaba decir con música lo que se veía en la calles mi estilo no ha cambiado, sigo cantando lo que veo y bueno, muchas de las canciones con Mecano son muy pedidas y las sigo cantando”, expresó.

Respecto a las giras que vive en su carrera como solista, reconoce que mucho del pasado la acompaña, “Mecano me acompaña en todas partes, está mezclado en mis maletas, en mi forma de ser, de cantar y de trabajar en nuevos proyectos, trato de no separarme mucho de lo que se vive en la actualidad, de la modas, pero no sigo ninguna, creo la mía y me sigue mucha gente, eso me gusta”, expresó.

Al referirse a la tecnología, dijo que ella es de las que disfruta de un libro en la mano, “sí, cuando hay tiempo un buen libro siempre está a un lado de mi cama, no me gusta leer en tabletas, me gusta sentir el libro en mi mano, la música es igual para mí, necesito sentirla para poder cantarla, es difícil a veces tratar temas tan duros como la migración en un tema, pero eso es lo que me ha caracterizado, cantar lo no convencional, seguiremos por ese mismo camino”, finalizó.