Ana Torroja se renueva y alista concierto en el Auditorio Nacional

“Yo creo que algo tengo, yo no estoy aquí por vocación, mi vocación es crear en general, y me gusta crear desde la fotografía, desde escribir, en cómo preparar los shows, todo lo que tenga que ver la creatividad es mi vocación”, confiesa Ana Torroja quien ha dedicado gran parte de su vida a principalmente a la música.

La española ha hecho historia, formó parte de uno de los grupos más importantes de la música pop en español y ha construido una carrera como solista desde la sorpresiva separación de Mecano en 1998.

Desde entonces, Torroja ha estado en todas las posiciones de los rankings musicales a lo largo de su trayectoria artística, y eso es algo que ahora y siempre la ha tenido sin cuidado pues, al trabajar, siempre ha intentado arriesgarse y sobre todo, no repetirse, y como muestra de ello este año ha ido dando adelantos de un material discográfico que se espera en su totalidad para el 2020.

“Siempre trato de estar al día, de sorprender, de hacer algo que la gente no haya escuchado de mí, y sé que eso conlleva un riesgo y a veces no sale bien y otras sí, yo creo que en este caso ha salido bien, tenía la intuición de que esto era lo que tenía que hacer”, cuenta Torroja a El Sol de México.

Con ello se refiere a un retorno a su “lugar natural”, los sonidos electrónicos que marcaron el inicio de su carrera y que esta vez han sido trabajados al lado de diversos artistas y DJ’s emergentes entre las que destacan figuras como Rosalía, El Guincho y Pional, “me he acercado a gente joven, arriesgada sin límites musicalmente hablando”, asegura.

Sin embargo, para ella su esencia no radica en el género al que se enfrente, “yo creo que mi voz es mi estilo, cuando empezaba me decían y ¿cuál es tu estilo?, y decía mi estilo es no tenerlo, lo que unifica un disco en mi caso, o una carrera, es mi voz, cualquier cosa que cante se convierte en una canción de Ana Torroja”, dice segura.

Hasta hoy, han sido tres las canciones que han salido a la luz, de un material completo que “sigue muy vivo”, y aún se encuentra en construcción. “Creo que este proyecto es tan ecléctico y diverso, que el hecho de ir dando probaditas a la gente también les hace tener una visión un poco más amplia de lo que podrá llegar a ser el producto final”.

Con Llama, explora los amores efímeros, Antes, es una crítica desde la nostalgia a las relaciones humanas y cómo han cambiado gracias a la tecnología, y su último sencillo, Ya fue, la hace dudar un poco sobre su significado.

“Antes yo decía, hay veces en que las canciones no tienen mensaje, simplemente están hechas para disfrutar y luego, creo que Ya fue podría ser una forma de decirle a la mujer: ‘Pon limites, si hay algo que te parece injusto, si hay algo que no te gusta, si hay algo que ya fue, pues pasa a otra cosa”, comenta la cantante y añade que “lo mágico de la música es que tú quieres decir una cosa y de pronto la gente recibe muchas y le dan todo el sentido a la canción”.