Actualmente el mundo de la música vive un auge por el género urbano y por artistas extranjeros, cuyas letras están enfocadas a un público adulto y juvenil, por lo que encontrar música infantil de calidad es un reto. En este mercado surge un proyecto creado por Mariana y Toño Muñiz, llamado Ana y Gio, dos puppets que buscan acercar a los niños a la música, al mismo tiempo que se estimula su desarrollo intelectual.

“Todo empezó porque llevé a un sobrino a clases de música, y al final me quedé como maestra. Un día le dije a Toño ‘las canciones que escucho me cansan, no me parecen originales, creo que podríamos hacer algo más divertido, ¿por qué no vienes a tocar unas canciones con la guitarra?’ y de ahí surgió todo esto y terminó siendo un proyecto musical pedagógico, bien fundamentado”, explicó Mariana.

Toño considera que no por ser música para niños debe ser aburrida para los adultos. “Le dije a Mariana, nada más dame chance de que en la música yo pueda hacer lo que se me dé la gana, y esta libertad me ha abierto la posibilidad de que la letras tengan un sentido, una buena melodía, algo que a los papás empezó a gustarles, y ahora ya tienen un gusto que pueden compartir con sus hijos”, expresó.

Ana y Gio llegan a cubrir una necesidad que existe pero que no se le da importancia. “Las mamás están ávidas de encontrar cosas de calidad para sus hijos, y este proyecto es una herramienta para que tengan un vínculo increíble con ellos a través de la música, y el objetivo con Ana y Gio, es hacer un generación de niños con mejores valores”, comentaron.

También expresaron que su papá el cantante Marco Antonio Muñiz, ya les dio el visto bueno. “Poco a poco ha ido entendiendo que este proyecto tiene un futuro cierto, donde ya estamos apostando como una empresa”, dijeron.