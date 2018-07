Bajo la dirección de la compañía mexicana Las Reinas Chulas, la actriz Anabel Ferreira se presenta en teatro con el monólogo El Cabaret de Anabel, donde presenta a sus personajes más queridos que nacieron en la televisión en las décadas de los 80´s y 90´s y que la consolidaron como una de las actrices de comedia más importantes de México.

Anabel, famosa por haber sido una de las actrices consentidas de la televisión gracias a su programa ¡Anabel!, que se mantuvo al aire desde 1988 hasta 1996, aseguro que con esta presentación en teatro, personajes como Chayo la enfermera, La Lagartija karateka, Yadira la diva y Coralia vuelven a tener vida para brindarle al público un entretenimiento actual.

“Éstos personajes cuentan cómo les ha ido en estos años de cambios, pues el lenguaje es distinto y revelan detalles de cómo ha sido también mi vida, pues la gente si no te ve en televisión piensa que ya no estás trabajando”.

Anabel Ferriera hace unos meses formó parte de la obra La Importancia de llamarse Ernesto y se ha mantenido muy activa en el cine.

Bajo el formato de sketches, cada uno de los personajes desfila en el escenario gracias al guión escrito por Marisol Gasé y Cecilia Sostres, ambas parte de la compañía Las Reinas Chulas.

Con más de tres décadas de carrera, Anabel Ferreira asegura que ésta experiencia de convivir tan cerca con el público alimenta su creatividad y ganas de seguir en la actuación, “es difícil contenerse y no bajar a mezclarse entre la gente, verlos divertirse y contentos con lo que haces en el escenario es lo mejor que te llevas a casa por las noches”, reveló.

Comedia y mucha diversión es lo que ofrece éste espectáculo, pues asegura su protagonista no es para nada vulgar, “pueden venir jóvenes desde los 18 años en adelante, se habla de una manera distinta que en la televisión, pero eso no lo convierte en un espectáculo grotesco, no hay vulgaridades en este show”, explicó.

La comediante reveló que México le encanta y aunque ha tenido propuestas para hacer televisión en otros lugares, no ha habido algo que le interese, pues los personajes que le han ofrecido no van con la línea donde ella se siente cómoda para trabajar, “sé que como actriz debes de ser capaz de interpretar desde una asesina hasta a una mosca muerta, pero primero tienes que estar cómoda con lo que vas a hacer”, explicó.

Dentro de sus proyectos tiene sobre la mesa la preparación de un programa de concursos, pero a falta de tiempo no ha podido sentarse a darle desarrollo, “hay muchas cosas pendientes, no puedo descuidar el teatro, estoy en espera del estreno de tres películas donde participo y además estudio propuestas para regresar a la televisión, este último proyecto deberá de esperar un poco más”, finalizó.

La también productora señaló que El cabaret de Anabel se estrenó desde el pasado mes de junio y que ha sido un gran éxito, por lo que las expectativas crecen para que se mantenga en cartelera por un buen tiempo.

“Las primeras funciones fueron el 16, 23 y 30 de junio, fueron sábados y nos fue muy bien, por lo que ahora nos presentaremos los jueves, viernes y sábados de este mes en el Teatro Bar El Vicio que se encuentra en Coyoacán”, señaló.