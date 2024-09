Andrea Legarreta explota contra Adrián Marcelo: sus niveles de maldad son terribles

La Casa de los Famosos se enfrentó a su sexta gala de eliminación, donde fue expulsada Gomita. Esta ocasionó que aumentara la tensión dentro del reality, debido a que Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre con "darle un golpe bajo" si se vuelve a posicionar contra él.

La amenaza surgió debido a que Arath de la Torre evidenció que Adrián Marcelo ha tenido actitudes de ataque o enfrentamiento con las mujeres.

Al posicionamiento de Arath se sumó Gala Montes, quien aseguró que en el mundo del entretenimiento no necesitan a personas que incentiven la violencia contra la mujer.

OMG! Adrián Marcelo amenaza otra vez a Arath en LCDLF: Te recomiendo que tus hijos no vean la televisión

¿Cómo amenazó Adrián Marcelo a Arath de la Torre?

Tras el posicionamiento de Arath, Adrián Marcelo le "recomendó" que se preparara, debido a que su juego era "amistoso" pero la gala de ayer le dio "luz verde" para jugar "fuerte".

Sumado a ello, Adrián Marcelo advirtió que le dará un golpe bajo a Arath, por lo que recomendaba que sus hijos no vieran La Casa de los Famosos.

Sobre aviso no hay engaño. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta. Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí. Van a ver a su padre recibir un golpe bajo.Adrián Marcelo.

Ante los comentarios, Arath solo comentó que ya quería irse del reality show.

Te puede interesar: Gomita amenaza a Gala tras besar a Agustín: me voy a encargar de que pase lo que tenga que pasar

#arathdelatorre #lacasadelosfamosos #lacasadelosfamososmx #lcdlfmx2 #teamtierra #briggittebozzo #fyp #viralvideo #foryoupage #foryou ♬ sonido original - DeTodoUnPoco @detodounpoco_19875 Adrian Marcelo amenaza a Arath #adrianmarcelo

Adrián debe analizar qué está pensando su gente: Andrea Legarreta

Ante las amenazas de Adrián Marcelo hacia Arath de la Torre, quien es conductor de Hoy, la compañera del actor, Andrea Legarreta, explotó contra el regiomontano.

Andrea Legarreta aseguró que Adrián Marcelo no debía aconsejarle a los hijos de Arath sobre no ver el programa, sino que el regiomontano debería pensar qué piensa su gente sobre su nivel de maldad.

Él tendría que analizar qué está pensando su gente, porque sus niveles de maldad son terribles.Adrián Marcelo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Finalmente, Andrea Legarreta recalcó que Arath de la Torre es una persona amada y diversas personas le "echan porras".