Andrea Meza llega a la CDMX entre porras y muestras de afecto de sus fans

Andrea Meza, ganadora de Miss Universo 2020, llegó la noche de este lunes procedente de Nueva York al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibida por Lupita Jones, Directora de Mexicana Universal, la prensa y una multitud de fans gritándole porras y muestras de cariño por haber ganado la preciada corona.

La mexicana, que no cabía de emoción, llegó sonriente, con un traje en color negro portando su brillante banda de Miss Universo y lo primero que hizo fue saludar a toda la gente que la esperaba a las afueras de la Terminal 2. “Estoy súper contenta de estar aquí, mi corazón lo tengo al mil por hora, estoy nerviosa y emocionada”, fueron las primeras palabras que dijo a JDS tras su llegada.

Ante los gritos que se escuchaban en la zona de llegadas, Andrea agradeció tanto amor y cariño. “Estoy muy agradecida de ver a tantas personas aquí, gracias por todo el apoyo que he recibido ha sido increíble en el momento que mencionaron a México como ganadora, sentí que todo el país estaba ahí y los amo, gracias de verdad”.

Sin duda uno de los mensajes que manda a todo el país es que nadie deje de creer en su persona y sobre todo en cumplir sueños siendo la tercera mexicana que gana este certamen. “Gracias por creer en mí y así como ustedes creyeron en mí crean en ustedes porque créanme que se pueden lograr grandes cosas un ejemplo Lupita un ejemplo Ximena y un ejemplo yo”, indicó la oriunda de Chihuahua.

También comentó cuáles serán las actividades altruistas que tiene para México siendo uno de los temas prioritarios en su agenda los derechos de la mujer. “Lo que más nos importa es el tema de violencia de género, voy a tener reuniones con grupos de mujeres feministas para hablar sobre el tema y ver de qué manera podemos aprovechar la plataforma de Miss Universo para hacer llegar el mensaje de respeto de los derechos de la mujer”, apuntó.

Sobre todas las críticas dijo que lo menos importante lo ignora y los memes que giraron a su alrededor, le dio risa que decían que era hija de Ana Gabriel. “Me reí, si algo es verdad va a salir de mi boca, de mi organización, de mi familia y simplemente lo ignoré”, señaló Andrea Meza.

Y por supuesto en lo personal dijo estar enamorada y feliz con su pareja, con quien ya andaba desde antes de coronarse ganadora del certamen. “Sí la verdad sí, como me gusta comentarlo, me gusta mantener un equilibro en mi vida entonces no me gusta negarlo, es el mensaje que quiero dar, todos podemos mantener esto y es importante para las mujeres mantener este equilibrio”, expresó con esa sonrisa que enamora.

Luego se fue hacia una camioneta entre un tumulto de fans que le regalaron un oso de peluche y porras por haber ganado la corona y representar a todo México. “Los amo y gracias por todo el apoyo por estar aquí, es un orgullo para mí representarlos”.