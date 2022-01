Andrea Villareal cuenta historias por el planeta

Al haber pasado días enteros viendo por la ventana de su casa durante la cuarentena, la activista mexicana Andrea Villareal se percató de que los niveles de contaminación en su natal Monterrey habían alcanzado un punto tan alto, que representa un grave peligro al medio ambiente.

Fue entonces cuando comenzó a utilizar su labor como líder regional de comunicación para Girl Up de América Latina y el Caribe, para sensibilizar en torno a esta problemática, a través de laboratorios de historias donde las mujeres tengan un espacio para compartir cómo las afecta la crisis climática.

“El mundo no necesita cien ambientalistas perfectos, necesita un billón, o más, de personas haciendo el mayor esfuerzo que puedan”, expresa en entrevista. “Mi proyecto nace con el objetivo de que las chicas tengan un espacio de formación donde aprendan a contar sus propias historias en torno a la crisis climática y cómo ellas se adaptan y proponen soluciones desde la creatividad y la esperanza”.

Su trabajo le valió el premio Young Explorers 2021 de National Geographic, siendo una de las 25 seleccionadas a nivel global, que además se sumaron a la campaña Lo que haces cuenta, cuyo objetivo es resaltar la importancia de la labor en equipo para lograr el cambio.

La también estudiante de cine aseguró que la falta de atención a este problema, se debe a que los esfuerzos que se han hecho hasta el momento se enfocan en brindar datos duros, que no necesariamente reflejan el impacto social.

“A lo mejor la gente no hace nada al respecto porque no se le cuenta la crisis climática como una cuestión humanitaria. Se sabe que en el ártico se están derritiendo los polos, a mí eso me parte el alma, pero para muchas personas es muy lejano. Es tan catastrófico como lo plantean, que psicológicamente dices ‘no puedo hacer nada al respecto, voy a continuar con mi vida diaria’”.

El interés de Andrea no es algo reciente, pues según comparte, surgió desde su infancia, cuando sus papás la llevaban a pasear en las montañas cercanas a su región. Al vivir en una ciudad llena de asfalto, esta era su única conexión con el ecosistema, y la hizo darse cuenta de la importancia de preservar nuestro entorno.

“Cuando mis papás me llevaban de chiquita a las montañas o a hacer excursiones, se volvió parte de mi conexión con la naturaleza, porque no la veía muy seguido. Veía los paisajes que me enseñaban en las revistas, pero no había algo similar en mi entorno inmediato, lo más cercano eran estas montañas”.

Ahora que cuenta con el apoyo de NatGeo, planea seguir fomentando este mensaje a través de documentales y cortometrajes, y continuará con su labor al lado de Gir Up, para inspirar a más mujeres.